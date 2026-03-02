Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate che andranno in onda dal 9 al 13 marzo svelano che Alberto si lascerà travolgere dalla passione con Anna, ma si sentirà in colpa nei confronti del figlio Gianluca.

Diego a casa Giordano

Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che verranno trasmesse su Raitre da lunedì 9 a venerdì 13 marzo prendono il via dall'interesse crescente che Alberto e Gianluca proveranno per la giovane Anna. Alberto non riuscirà a resistere e cederà alla passione per la restauratrice, che nasconderà un grande segreto.

Visto il senso di colpa che lo tormenterà, Alberto proverà a confidarsi con Luca.

Raffaele convincerà Diego a trasferirsi a casa Giordano con Ida e il figlio di quest'ultima, ignorando il disagio che Ornella sta vivendo in quel momento. Il portiere proverà a rassicurare il figlio circa la possibilità di ritrovare la serenità con la compagna, mentre Ornella conoscerà i nuovi compagni del corso di spagnolo al quale si è iscritta.

Roberto e Cristina si scontrano

Mariella continuerà il suo piano di vendetta nei confronti di Cerruti, preoccupando Sasà. Mariella però deciderà di organizzare un incontro con l'uomo per metterlo alle strette.

Greta verrà dimessa dall'ospedale, ma una sua richiesta preoccuperà Roberto che arriverà allo scontro aperto con Cristina.

Marina proverà a mediare tra i due ma vista la crescente tensione chiederà l'intervento di Serena e Filippo. Roberto, al contempo, cercherà un modo per riavvicinarsi alla figlia.

La consapevolezza che nel quartiere non sia visto di buon occhio renderà Eduardo infastidito tanto che si sfogherà con Giulia. La sua condizione lo porterà di nuovo di fronteuna decisone rischiosa.

La misteriosa Anna

Quale segreto nasconderà Anna? Non vi sono ancora indicazioni chiare in merito ma pare evidente che la restauratrice metterà di nuovo Alberto e Gianluca uno contro l'altro proprio adesso che l'avvocato stava cercando di costruire un rapporto sincero con il figlio. Tra l'altro non si può escludere che il mistero che aleggia alla giovane sia riconducibile al passato della famiglia Palladini, ma è evidente che la storyline che ruoterà introno ai tre personaggi sarà molto intrigante.