Tra pochi giorni dovrebbe arrivare la conferma del ritorno del Grande Fratello all'inizio del 2026 e sul web stanno già circolando i nomi di alcuni personaggi famosi che potrebbero essere nel cast della nuova edizione. Alcuni fan, ad esempio, si sono accorti che la pagina Instagram di Dolce Dona ha condiviso un post in cui si parla di contatti in corso tra la ragazza e gli autori del reality per la stagione che dovrebbe debuttare a marzo su Canale 5.

Il gesto social che non passa inosservato

L'11 dicembre Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato che entro la prossima settimana scioglierà le riserve sul ritorno del Grande Fratello nella primavera del 2026: "Ad oggi è più sì che no".

Sul web si parla da tempo dell'edizione che dovrebbe essere condotta da Alfonso Signorini e che, di fatto, prenderebbe il posto dell'Isola dei famosi (che non è prevista nei palinsesti dei prossimi mesi).

Ad oggi esiste un elenco di personaggi che all'inizio del nuovo anno potrebbero varcare la soglia della porta rossa, una lista alla quale si potrebbe aggiungere anche una ragazza che è stata già nella casa come ospite.

Alcuni attenti utenti di X, infatti, hanno notato che la pagina Instagram di Dolce ha pubblicato un post in cui si parla del futuro televisivo della modella attualmente in gara al GF Vip del Kosovo.

"Alfonso Signorini e gli autori avrebbero contattato Dolce per farla entrare come concorrente nella prossima edizione", si legge nella storia che l'account della giovane ha condiviso poche ore fa attirando l'attenzione di molti curiosi.

questo concetto pubblicato dal profilo di dolce pic.twitter.com/8fpz9MQb4m — incoerente (@inc0erente) December 12, 2025

L'entusiasmo dei fan del Grande Fratello

Il rumor sui presunti contatti tra Dolce e gli autori del Grande Fratello sta facendo discutere perché è stato postato dal profilo Instagram ufficiale della ragazza, anche se attualmente non è gestito da lei in prima persona perché è nella casa della versione kosovara del reality.

"Questo concetto sul profilo di Dolce è tutto per me", "Se sarà davvero una concorrente, avrà tutti i miei voti", "Già immagino gli scontri con Martina De Ioannon", "Questa notizia mi ha migliorato la giornata", "Sono pronta", "Abbiamo vinto", "Magari", "Pagherei", si legge su X in questi giorni.

L'indiscrezione sul ritorno di Oriana nella casa

Nel cast del Grande Fratello Vip 2026 ci potrebbe essere anche un'altra ragazza bionda molto amata dal pubblico: Oriana Marzoli.

Le voci sul ritorno dell'influencer nella casa si rincorrono da giorni, e lei sembrerebbe averle alimentate rispondendo così a chi le ha chiesto quali sono i suoi progetti per il futuro: "Ho ricevuto proposte piuttosto interessanti".

Il reality non dovrebbe iniziare prima di marzo, quindi è ancora troppo presto per sapere i nomi dei concorrenti scelti da Alfonso Signorini e dagli autori.