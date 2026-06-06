La Juventus è alla continua ricerca di un portiere per il post Michele Di Gregorio. Nelle ultime ore, tra i nomi è spuntato anche quello di Mike Maignan: i bianconeri avevano già messo nel mirino il 30enne francese, ma alla fine aveva optato per il rinnovo di contratto col Milan. Per quanto riguarda l'attacco si pensa a Gimenez dell'Atletico Madrid. L'Inter invece ha messo gli occhi su Jones del Liverpool.

Juve: ritorno di fiamma con Maignan, Gimenez pronto a lasciare l'Atletico Madrid

Sono ore frenetiche in casa Juve in vista dell'apertura del calciomercato estivo.

La società è alla ricerca di un portiere affidabile per sostituire Di Gregorio e tra i nomi spuntati c'è anche quello di Mike Maignan. Tra la i bianconeri ed il 30enne francese si tratta di un vero e proprio ritorno di fiamma, visto che alla Continassa lo scorso autunno avevano già contattato l'entourage del calciatore ma alla fine il massimo difensore ex Lilla decise di rinnovare il contratto con i rossoneri fino al 2031. La rivoluzione in casa Milan però ha mescolato tutte le carte in tavola, quindi "Magic Maignan" sembra che stia riflettendo sul suo futuro. In cima alla "lista dei desideri" del tecnico Luciano Spalletti c'è sempre Alisson, ma bisogna attendere il Liverpool visto che è alle prese con un terremoto dirigenziale.

Guglielmo Vicario invece prende sempre più quota: il vice di Donnarumma nella Nazionale Azzurra intende tornare in Serie A. Infine si parla anche di Emiliano Martinez nonché campione del mondo con l'Argentina e neo campione dell'Europa League con l'Aston Villa.

In difesa invece avanza la suggestione José Maria Gimenez. Il 31enne arriva da una stagione travagliata all'Atletico Madrid a causa dei numerosi infortuni, quindi ha perso la titolarità negli 11 schierati dal Cholo Simeone. Per quanto riguarda il cartellino del centrale, i Colchoneros potrebbero fare uno sconto se la Juve mostrasse un reale interesse così da alleggerire le casse da un ingaggio ritenuto pesante.

Inter-Liverpool: c'è distanza tra i club per Jones

L'Inter è interessata a Curtis Jones: il centrocampista ha un contratto in scadenza col Liverpool nell'estate del 2027. Mentre la dirigenza nerazzurra ha avviato i contatti con il club inglese per avviare le trattative