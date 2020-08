Dopo il grande successo riscosso in Turchia, la serie televisiva DayDreamer - Le ali del sogno è riuscita a conquistare anche i telespettatori italiani. L’appuntamento con le avventure del ribelle fotografo e dell'aspirante scrittrice, continuano ad appassionare i fan di Canale 5 tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì. Nel corso della puntata in programmazione il 27 agosto 2020, Leyla consegnerà a Can i documenti che smascherano Emre e Aylin. Sanem Aydin invece deciderà di presentare la lettera del suo licenziamento definitivo dalla Fikri Harika, mentre Aysun manderà via di casa suo figlio Muzaffer.

DayDreamer, spoiler del 27 agosto: Sanem scopre che sua sorella le ha rubato la carpetta

Nella puntata della fortunata Serie TV che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 27 agosto 2020, Mevkibe riuscirà a vincere le elezioni contro Aysun. Infatti, la signora Aydin dopo molti sforzi riuscirà a ottenere l'incarico di presidentessa dell’associazione per il suo quartiere, anche se ben presto capirà che il ruolo che deve svolgere non è così facile come pensava. Nello stesso momento Sanem si recherà nell’ufficio di Leyla: in questa occasione l'aspirante scrittrice si arrabbierà tantissimo quando metterà insieme tutti i pezzi del puzzle. La figlia minore degli Aydin sarà furiosa poiché scoprirà che è stata proprio sua sorella a rubarle la carpetta con la prova che può dimostrare la complicità di Aylin ed Emre, ossia quella che contiene i documenti della società che hanno aperto in segreto i due ex fidanzati.

Leyla smaschera Emre

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, in quanto le anticipazioni della nuova puntata di DayDreamer, in onda giovedì pomeriggio alle ore 14:45, annunciano che Leyla sarà assalita dal senso di colpa dopo aver litigato con Sanem. Per questo motivo, la segretaria dell'agenzia Fikri Harika, sceglierà di recarsi immediatamente da Can per consegnargli i documenti che smascherano Emre e Aylin.

Purtroppo quando il fotografo verrà a conoscenza dell'alleanza di suo fratello e la sua ex amante, la minore degli Aydin avrà già consegnato la lettera delle sue dimissioni dall'agenzia pubblicitaria. Dopo aver appurato tutta la verità dei fatti, il maggiore dei Divit si recherà furioso da Emre per dirgli che da qual momento in poi tra loro non ci sarà più nessun legame di alcun tipo.

Per finire Muzaffer cercherà di rientrare a casa, ma Aysun lo caccerà via definitivamente.

In attesa di vedere questo episodio in televisione, ricordiamo agli spettatori che è possibile recuperare tutte le puntate in modalità on demand online, accedendo al sito ufficiale Mediaset Play.