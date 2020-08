Il 31 luglio, l'attrice Franca Valeri ha compito 100 anni e, in questa occasione, molti artisti, tra cui Elena Sofia Ricci, le hanno voluto fare gli auguri. Proprio la protagonista di suor Angela in Che Dio ci aiuti, ha voluto utilizzare Instagram per omaggiare la grande artista, postando alcuni scatti che le ritraggono insieme sul set di una fiction degli anni '90. Tenere immagini che testimoniano il grande affetto che lega le due attrici. Intanto, proprio Elena Sofia Ricci, impegnata sul set di Che Dio ci aiuti 6, ha colto l'occasione per svelare qualche dettaglio sulla nuova location in cui saranno ambientate le prossime vicende di Suor Angela.

Gli auguri di Elena Sofia Ricci per i 100 anni di Franca Valeri

Nata nel 1920, Franca Valeri ha raggiunto ieri, 31 luglio, il traguardo delle cento candeline. A omaggiare la grande artista, molti personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui anche Elena Sofia Ricci che, con Franca Valeri, ha condiviso il set della fiction 'Caro maestro', andata in onda su Canale 5 dal 1996 al 1997. L'interprete di suor Angela in Che Dio ci aiuti, ha utilizzato proprio alcune foto dell'epoca per augurare buon compleanno all'attrice scrivendo tra le altre cose: 'Auguri Franca, attrice ,autrice moderna e libera, orgogliosa di essere stata ritratta vicino a 'un genio'.

Elena Sofia Ricci omaggia Franca Valeri: 'Grande privilegio averti incontrata'

Parole di stima e affetto quelle dell'interprete di suor Angela, che non ha mai nascosto di provare molta ammirazione per Franca Valeri. In altre foto pubblicate sul social network, Elena Sofia così commenta: 'Grande privilegio averti incontrata nella mia vita'.

Va ricordato che l'oramai centenaria attrice, vanta un lunghissima carriera iniziata negli anni '50. diventando in seguito anche una delle prime autrici e sceneggiatrici italiane. Grazie alla sua versatilità e alla sua indiscutibile bravura, Franca Valeri è diventata nel corso degli anni, non solo un modello per tutte le attrici, ma anche per le donne in generale che ne hanno sempre apprezzato la graffiante ironia.

Che Dio ci aiuti 6, le nuove scene con suor Angela ambientate ad Assisi

Elena Sofia Ricci ha utilizzato Instagram non solo per omaggiare la grande Franca Valeri. ma anche per svelare qualche dettaglio sulle nuove scene di Che Dio ci aiuti 6. Grazie alle stories pubblicate da Elena Sofia, è stata svelata la nuova location della fiction tv di Rai 1. Gli attori infatti, stanno girando ad Assisi, ma la location non sarà l'unica novità della prossima stagione. I fan dovranno attendere presumibilmente la primavera 2021 per scoprire nel dettaglio la nuova trama, le new entry e quali personaggi hanno lasciato la fiction.