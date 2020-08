Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca "Tempesta d'amore", meglio nota in patria con il titolo di "Stur der liebe". Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 10 al 14 agosto 2020, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19.35.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno alla riesumazione del corpo di Romy, ai tentativi di Nadja di avvicinarsi nuovamente a Tim e alle disavventure che vivranno Alfons e Hildegard Sonnbichler nella loro roulotte.

Tim si avvicina a Nadja

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Nadja deciderà di sedurre Tim dopo averlo visto litigare animatamente con Franzi.

Nel frattempo, Andrè chiederà a Linda di sposarlo ma la donna declinerà l'offerta del fidanzato. Per non pensare più ai continui litigi con Franzi, Tim accetterà le avances di Nadja fino a quando la giovane non esagererà. A quel punto, il ragazzo allontanerà Holler per paura di perdere Franzi. Eva proporrà ai Sonnbichler di soggiornare gratuitamente al Furstenhof in cambio di pubblicità positiva per l'hotel.

Annabelle sarà sempre più agitata a causa della riesumazione del cadavere di Romy. La giovane, infatti, inizierà a provare un pò di apprensione al pensiero che qualcuno possa scoprire cosa lei ha fatto a Ehrlinger. Spaventata da un possibile arresto, la giovane acquisterà dei biglietti di sola andata per Buones Aires.

Il giorno della partenza però, perderà l'aereo proprio nello stesso istante in cui Michael riceverà l'esito dell'autopsia effettuata sul corpo di Romy.

Franzi lascia Tim

Franzi deciderà di lasciare definitivamente Tim quando scoprirà che il giovane ha ceduto nuovamente alle grazie di Nadja pur non essendo arrivato a trascorrere la notte con lei.

Nel frattempo, i Sonnbichler si risveglieranno nella loro roulette che non sarà più parcheggiata nel loro giardino di casa ma in mezzo alla natura selvaggia. A quel punto, i due coniugi proveranno a chiedere aiuto prima di addentrarsi sempre di più nel bosco che li circonda. Michael rimarrà sconvolto nel sapere che l'autopsia sul corpo di Romy non ha rivelato nessuna traccia di veleno.

Inoltre, il dottore dovrà vedersela anche con Paul, furioso per aver disturbato inutilmente il sonno eterno della sua amata moglie.

Tim si scuserà con Nadja quando quest'ultima gli farà una scenata per averla trascurata negli ultimi giorni. Proprio quando Annabelle sarà convinta di non essere più perseguibile per la morte di Romy, Christoph si ricorderà che la figliastra gli aveva confessato in ospedale di aver ucciso Ehrlinger.