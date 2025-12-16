"Non posso far finta che lei ha detto la qualunque tre giorni fa su di lui", con queste affermazioni Sonia Bruganelli ha commentato la sorpresa di Rasha Younes nei confronti di Omer Elomari durante la 13^ puntata del Grande Fratello. Sebbene l'opinionista si sia detta felice per il lieto fine dei "Rashmer", al tempo stesso pensa che a livello di gioco sia una mossa importante in vista della finale di giovedì 18 dicembre.

Sonia Bruganelli stuzzica Rasha

Dopo il momento dedicato ai "Rashmer", la conduttrice Simone Ventura ha chiesto all'ex gieffina: "Rasha cos'è cambiato?".

Dal canto suo l'ex concorrente ha replicato: "Non eravamo più lucidi, l'orgoglio non ha aiuto ed il nostro carattere ha peggiorato le cose. Da casa mi sono rivista e ho rivista lui, ma non ho cambiato idea. Noi abbiamo litigato e non siamo riusciti a chiarire".

Nonostante la 32enne giordana abbia riservato parole al miele nei confronti di Elomari, Sonia Bruganelli ha affermato: "Due ragazzi che si amano sono la cosa più bella da vedere, ma non posso far finta che lei ha detto la qualunque tre giorni fa su di lui, anche accanto a me e ora rientra in questo modo".

"Io ero molto ferita perché lui ha dubitato di me", è stata la replica di Rasha.

A quel punto l'opinionista ha precisato di non voler mettere in difficoltà la coppia, ma al tempo stesso di credere fuori dal reality show qualcosa sia cambiato: "Come abbiamo detto ad Anita, quando si esce dalla casa in qualche modo ci si rende conto di quello che uno è stato.

Rasha ha detto bene: ti guardi, ti vedi e ti rendi conto magari di non esserti piaciuta. Sicuramente Rasha torna in gioco, visto che Omer deve ancora raggiungere la finale".

Al contrario Ascanio Pacelli ha espresso un parere favorevole sulla coppia: "Hanno smaltito la rabbia. Lei fuori dalla casa ha capito che per lei Omer era importante, mentre lui senza la presenza di lei era un uomo svuotato. Ho sempre creduto in loro".

“Sicuramente in questo modo rasha ti torna un po’ il gioco.. perché adesso Omer deve arrivare alla finale..”



SONIA LUCIDISSIMA HA SGAMATO COLPITO E AFFONDATO LA GIOCATRICE FINTISSIMA CHE È SASHA.#GrandeFratello pic.twitter.com/AhxevZ8Ns9 — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 🐅❄️ (@zabetta97) December 15, 2025

La reazione di alcuni utenti del web

Il commento di Sonia Bruganelli ha diviso l'opinione degli utenti del web: da un lato c'è chi la pensa come lei, mentre dall'altro c'è chi crede che sia stato sbagliato il tempismo.

"Anche oggi hanno dovuto rovinare il momento dei tesori d'Oriente dubitando dell'interesse di Rasha", ha detto un utente.

A fare eco ci ha pensato un altro utente: "Niente, dovevano dividerli per vedere una clip al miele". Un fan dei 'Rashmer' ha affermato: "Come sempre Sonia deve andare contro Rasha, io veramente non capisco cosa le ha fatto di male".

Tuttavia c'è anche chi ha condiviso le parole dell'opinionista: "Ha ragione Bruganelli. Il dietrofront di Rasha aiuta Omer nei televoti della finale".