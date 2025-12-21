Il Grande Fratello si è concluso con la finale di giovedì 18 dicembre, ma alcuni concorrenti continuano ad essere al centro dell'interesse. Dopo essere stata ripetutamente criticata da una fan dei "Jonita" (nome usato dai fan di Jonas Pepe e Anita Mazzotta), Rasha Younes ha deciso di intervenire su X per replicare alle offese ricevute: "Mollami e fatti una vita se ce l'hai".

Botta risponde tra Rasha e un odiatore

Su X, una fan della coppia formata da Jonas e Anita ha criticato Rasha e ha postato un vecchio articolo di Fanpage in cui l'ex di Rasha la definisce un'opportunista.

Stando ad alcune testimonianze di altri utenti, sembra che l'hater abbia ripetutamente criticato la 32enne giordana anche in una live.

Stanca delle continue offese ricevute, Rasha ha deciso di intervenire per porre fine a tale situazione: "Ascoltami esaltata. Il mio nome non lo devi più nominare, mi hai stufato". L'ex gieffina ha poi chiesto di non menzionare il suo passato sentimentale visto che per lei è un capitolo chiuso: "Non sai niente di come stanno le cose e non devo certo spiegarle a te". Infine l'ex concorrente del GF ha chiesto di non essere più menzionata: "Ti ho chiesto rispetto al di là del tuo fanatismo ma continui a rompermi. Mollami e fatti una vita se ce l'hai ".

Cosa pensano alcuni utenti del web

Ovviamente la botta e risposta tra Rasha e la fan di Jonas e Anita non è passato inosservato sui social: da un lato c'è chi crede che la 32enne giordana abbia fatto bene ad intervenire per porre fine alle ostilità nei suoi confronti e chi invece ha criticato le parole utilizzate dall'ex gieffina.

"Hai fatto benissimo a rispondere, ma non darle più soddisfazioni! Non cadere nelle sue provocazioni, ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza", ha detto un utente. Un altro ha invece affermato: "Rasha sei la concorrente migliore passata in quella casa". Un altro ha commentato: "Purtroppo chi non ha una vita sua, è solito commentare quella degli altri". Un utente ha affermato: "C'è gente che vive per attaccare gli altri.

L'importante è lasciarli fare, prima o poi si stuferanno". Tra i vari però c'è anche chi ha punzecchiato Rasha: "Inutile che ti scaldi tanto, si vede lontano un miglio che non sei realmente interessato a Omer".

La rivalità tra 'Jonita' e 'Rashmer'

L'astio nei confronti di Rasha nasce dal fatto che al GF sono nate due storie: "Jonita" e "Rashmer".

Mentre per la prima coppia non ci sono mai state incomprensioni, l'interesse di Rasha verso Omer è sempre stato messo in discussione in quanto la coppia si è sempre mostrata più riservata davanti ai riflettori del reality show . Per questo motivo sui social è nata una sorta di rivalità tra i fan delle due coppie, mentre i diretti interessati non hanno mai avuto problemi ad interagire fra loro.