Uomini e donne sta per ripartire. Le prime registrazioni della nuova edizione del dating-show di Maria De Filippi dovrebbero cominciare il 28 agosto, mentre per la messa in onda su Canale 5 molto probabilmente si dovrà attendere lunedì 14 settembre, anche se manca ancora l'ufficialità da parte di Mediaset. La novità per questo inizio di stagione è data dal probabile ritorno del pubblico in studio, seppur in numero ridotto per rispettare le regole di tutela della salute introdotte per l'emergenza coronavirus. Ancora mistero, invece, sui nomi dei nuovi tronisti.

Uomini e donne, potrebbe tornare il pubblico in studio

Dalle anticipazioni fornite dall'agenzia che si occupa del pubblico in studio si intuisce che, a partire dalla prima registrazione di Uomini e donne, attesa presumibilmente per il 28 agosto, i tronisti e dame e cavalieri non dovrebbero essere più soli. Infatti potrebbe essere consentito l'ingresso al pubblico anche se in numero limitato. Si parla di circa una trentina di persone che dovrebbero essere munite di mascherina e alle quali verrebbe controllata la temperatura prima di entrare.

La prima registrazione sarebbe attesa per venerdì 28 agosto

Il personale sanitario - che sarà sempre presente nello studio di Maria De Filippi - si occuperà anche di controllare la temperatura ad ogni protagonista della trasmissione prima della registrazione.

Secondo Gossip e Tv, le prime nuove puntate di Uomini e donne dovrebbero essere registrate venerdì 28 agosto presso gli studi Elios di Roma. Al momento non si sa ancora se si comincerà con il trono classico oppure over, e nemmeno chi saranno i nuovi tronisti.

Intanto, sul sito di Witty Tv i telespettatori in queste settimane hanno espresso la propria preferenza fra i tre candidati ad occupare la poltrona rossa.

Si tratta di Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Davide Blanda.

U&D dovrebbe tornare su Canale 5 il prossimo 14 settembre

Qualora dovesse realmente tornare il pubblico in studio, sarebbe possibile anche ricominciare a ricevere maggiori anticipazioni, poiché spesso queste vengono fornite proprio dalle "talpe" che assistono alle registrazioni.

Invece, per quanto concerne il ritorno sul piccolo schermo di Uomini e donne, probabilmente sarà necessario attendere fino alla metà di settembre. Al momento, la data più gettonata sembra essere quella di lunedì 14 settembre, anche se mancano ancora comunicazioni ufficiali da parte di Mediaset.

Nel frattempo, Maria De Filippi oltre a Uomini e donne ripartirà anche con le registrazioni di Tu sì que vales. Invece pare che al momento sia in bilico C'è posta per te che potrebbe saltare per non violare la regola anti-contagio del distanziamento sociale. La conduttrice stessa, d'altronde, in più di un'occasione ha ribadito: "Impossibile farlo senza abbracci".