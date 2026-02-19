Nei nuovi episodi di Io sono Farah, Mehmet farà arrestare il padre adottivo Orhan con l’accusa di averlo sparato alla testa, appena uscirà allo scoperto. Ancora una volta, l’anziano uomo denominato agnello nero, riuscirà a farla franca, visto che la sua detenzione avrà breve durata.

Ilyas tenta di uccidere Mehmet e Tahir su ordine di Behnam

Ben presto, Vera rivelerà a Mehmet e Tahir di essere fratelli. Dopo essersi ritrovati, l’ispettore e Tahir si alleeranno per smascherare il vero volto di Ilyas, ovvero per far sapere a tutti che è un poliziotto corrotto.

Quest’ultimo finirà dietro le sbarre del carcere, appena tenterà di uccidere Mehmet e Tahir su ordine di Behnam. Lo stesso giorno, Orhan si farà vivo, scatenando la furia del figlio adottivo Mehmet, il quale sarà ormai un commissario capo di polizia a tutti gli effetti.

Mehmet farà arrestare Orhan, per aver attentato alla sua vita un anno prima. Appena finirà in prigione, Orhan si scaglierà contro Ilyas, per essere caduto nella trappola di Mehmet.

Behnam fa ritrovare il cadavere di Ali Galip a Orhan

Tuttavia, grazie ai suoi poliziotti corrotti, Orhan farà ricadere la colpa su Ilyas, facendo rinvenire le sue impronte digitali nella pistola con cui ha ferito gravemente Mehmet. Anche se suo padre Orhan farà presente su di lui che ha ancora i ricordi confusi, Mehmet non si arrenderà, visto che vorrà dimostrare che invece ha rischiato di morire per causa sua.

Successivamente, oltre a contare sulla complicità della moglie Perihan, alla quale farà credere di essere ricattato da Mehmet, Orhan stringerà una collaborazione con Behnam per vendicarsi di Tahir, colpevole di aver messo Farah e il piccolo Kerim contro di lui. Infine, appena Behnam farà ritrovare a Orhan il cadavere di Ali Galip, Mehmet avvierà delle indagini sulla morte del boss, ignaro del coinvolgimento di Bade, Farah e Gonul con la faccenda.

Riepilogo: Mehmet è entrato in crisi

Di recente, Mehmet è entrato ulteriormente in crisi, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. L’uomo si è sfogato con l’amata Bade, per la sparizione improvvisa di Tahir, senza sapere che si trova imprigionato in Iran su ordine di Behnam. Inoltre, Mehmet ha chiesto a Bade di non rivelare a nessuno che si è ricordato di avere un fratello minore.