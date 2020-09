Flavia Vento ha abbandonato definitivamente la casa del Grande Fratello Vip. Poco prima dell sua uscita, avvenuta nella serata di ieri 15 settembre, Patrizia De Blanck ha affrontato la showgirl esprimendo il suo pensiero. Come sempre, la contessa, utilizzando un linguaggio assai colorito, l'ha accusata di ''non stare bene'', tanto da consigliarle di andare a farsi ricoverare. Parole giunte a seguito del malessere dimostrato da Flavia Vento, che ha deciso di ritirarsi a causa della forte mancanza dei suoi adorati cani. Una decisione incomprensibile per la nobildonna che, a modo suo, le ha voluto far capire che forse poteva pensarci prima.

Patrizia De Blanck a Flavia vento: 'Devi farti ricoverare'

A distanza di sole 24 ore dal suo ingresso, Flavia Vento ha deciso di abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip. la showgirl dopo alcuni attacchi di ansia non ha retto la tensione e, a suo dire, la mancanza dei suoi cani. Esilarante la discussione avvenuta tra la concorrente e Patrizia De Blanck poco prima della sua uscita dalla Casa di Cinecittà. La contessa, a modo suo, ha cercato di far desistere la showgirl dal ritiro, salvo poi sbottare: ''Guarda che invece di andare via, devi andare a farti ricoverare''.

Gf Vip, Flavia abbandona, De Blanck sbotta: 'Che ci sei venuta a fare qui allora?'

Mentre tutti cercavano di far tornare sui suoi passi Flavia Vento, la Contessa De Banck ha rincarato la dose e, parlando con gli altri concorrenti, si è così espressa.

''Un giorno che sta qua ma è tutta str...a questa''. Toni molto accesi quelli utilizzati da Patrizia De Blanck. Non contenta, la donna ha pure aggiunto: ''Sei tu che stai male, non i cani''. Flavia Vento non si è scomposta più di tanto a seguito delle parole della nobildonna e, con molta calma, le ha fatto notare come la situazione che stanno vivendo nella casa del Gf Vip non sia normale per nessuno.

A questo punto Patrizia è sbottata nuovamente: ''Allora che c... ci sei venuta a fare qua dentro tu?''.

Gf Vip, Zorzi torna in Casa, la De Blanck si spoglia

Il Grande Fratello Vip è iniziato da poco più di un giorno e già molte cose sono accadute. E' notizia di poco fa che Tommaso Zorzi ha fatto ritorno nella casa dopo aver avuto la febbre.

Niente di preoccupante per i giovane influencer, se non una fastidiosa sinusite. Per una concorrente che si ritira, un altro rientra invece in casa. Per Patrizia De Blanck la giornata di ieri è stata assai movimentata. La nobildonna è stata protagonista di un curioso 'incidente' nel pomeriggio, che l'ha vista spogliarsi in diretta Tv di fronte alle telecamere.