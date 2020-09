La soap di Rai 1, Il Paradiso delle Signore, è pronta per una nuova puntata. Le storie del grande magazzino di Milano, mercoledì 16 settembre, avranno come protagonista Marta che resterà da sola con Anna e la bambina avrà la febbre. Vittorio, Umberto e Riccardo si prepareranno per l'Expo 61, mentre Cosimo corteggerà ancora Gabriella. Laura sarà per Salvatore una spalla e il ragazzo si sfogherà con lei e Marcello. Armando sarà molto gentile con Agnese, costretta a lavorare fino a tarda sera per preparare l'abito di nozze per Ludovica. Infine Rocco e Maria resteranno soli a cena a casa Amato e tra i due ci sarà una buona complicità.

Al Paradiso delle signore di mercoledì, 16 settembre, Marta sarà preoccupata per la piccola Anna

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di mercoledì, 16 settembre, raccontano che Vittorio, Riccardo e Umberto partiranno alla volta dell'Expo 61. Guarnieri, però, non riuscirà a togliersi dalla testa il pensiero di sua cognata e continuerà ad essere in pena per lei. Nel frattempo, Marta resterà per la prima volta da sola con Anna e sarà in difficoltà. La bambina, infatti, in serata avrà la febbre e la signora Conti sarà molto preoccupata. Angela intercetterà la sua telefonata e deciderà di recarsi a casa di Marta per darle un aiuto. Nel frattempo, Gabriella metterà un piccolo freno a Cosimo, ma lui non si arrenderà.

Le anticipazioni di mercoledì, 16 settembre, raccontano che nella puntata de Il Paradiso delle signore Cosimo Bergamini sarà convinto che con Gabriella sia solo una questione di tempo e che riuscirà a conquistarla. Per questo motivo, l'uomo continuerà nel suo intento e Salvatore non potrà fare a meno di stare male.

Il giovane Amato si appoggerà al sostegno di Laura e Marcello che ascolteranno le sue sofferenze d'amore e cercheranno di aiutarlo. Il giovane Barbieri, intanto, ripenserà a Roberta e troverà un modo per avvicinarsi ancora a lei.

Laura e Marcello ascolteranno Salvatore e lo aiuteranno a superare la sua crisi sentimentale

I preparativi per il matrimonio tra Riccardo e Ludovica andranno avanti e Agnese si darà da fare con l'abito. La sarta deciderà di restare in atelier fino a tardi per lavorare e Armando le porterà la cena, dimostrandosi ancora una volta un prezioso alleato. A casa Amato, intanto, a cucinare dovrà essere Maria e Rocco sembrerà apprezzare molto la compagnia della ricamatrice.

