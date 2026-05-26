A distanza di tempo dal loro addio al programma, Guido Ricci e Federica Clazzer continuano a viversi la loro bellissima storia d'amore lontano dalle telecamere e, in un'intervista esclusiva rilasciata a Uomini e Donne Magazine, hanno tracciato un bilancio del loro percorso. Nonostante lo scetticismo espresso in studio da opinionisti e pubblico, la coppia del Trono Over sta dimostrando con i fatti che il loro legame è assolutamente autentico. A confermarlo è stata proprio l'ex dama che, ricordando il momento del loro ritorno in studio, ha confessato: "Stiamo benissimo!

Quel giorno avevo i sentimenti sottosopra, non riuscivo a parlare dall'emozione. Guido mi ha davvero sorpresa". Oltre a tracciare questo bilancio positivo, la coppia ha annunciato importanti novità per il futuro: "Abbiamo due progetti, uno segreto e uno meraviglioso".

Il trionfo dell'amore dopo il Trono Over

Alla faccia degli scettici e delle polemiche nate nello studio di Canale 5, la storia d'amore tra Guido e Federica prosegue a gonfie vele. I due si dicono sempre più complici e innamorati, ammettendo che i continui stimoli degli opinionisti a lasciare il programma, alla fine si sono rivelati provvidenziali per dare una svolta decisiva al loro rapporto. A tal proposito, la coppia ha confessato un piccolo retroscena sulle loro prime fasi: "Probabilmente gli opinionisti non avevano tutti i torti quando ci spingevano a uscire insieme", ammettendo che non si sono fatti fermare dalle critiche e sono andati dritti per la loro strada.

Lo stesso Guido ci ha tenuto a ribadire la sua assoluta buona fede fin dal primo momento, ricordando la scelta: "Sono stato ostinato, volevo uscire per il giorno del compleanno di Federica, non stavo fingendo".

La convivenza stabile e il trasferimento

I piani per il futuro sono già ampiamente avviati e prevedono un radicale cambio di vita, specialmente per l'ex dama. Dopo un primo periodo vissuto a distanza in cui non sono mancate le classiche discussioni telefoniche dovute alla lontananza, la stabilità è ormai a un passo. I due hanno infatti le idee chiarissime su come procedere per accorciare definitivamente le distanze e stabilire il loro nido d'amore: "Sì, ne abbiamo diversi di progetti: la casa, la famiglia e anche il lavoro.

Abbiamo iniziato dalla casa, a breve andremo ad abitare insieme stabilmente". Federica ha preso la decisione di trasferirsi definitivamente a Massa, la città in cui risiede e lavora Guido, lasciando la sua precedente quotidianità.

Il desiderio di allargare la famiglia

Nel corso della loro intervista, i due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi hanno confessato di avere in cantiere due grandi progetti: uno lavorativo, sul quale preferiscono mantenere il massimo riserbo, e uno definito semplicemente meraviglioso, che riguarda la loro sfera più intima. La coppia ha infatti annunciato a chiare lettere: "Abbiamo due progetti: uno segreto e uno meraviglioso". Entrando nel dettaglio di quello più importante, i due hanno svelato l'intenzione di fare un passo importante per il loro futuro sentimentale: "Vorremmo allargare la nostra famiglia".

Questo desiderio di espandere il nucleo familiare è supportato anche dal fatto che Federica ha già instaurato uno splendido rapporto con le figlie di Guido, che la adorano.

Il retroscena lavorativo in pasticceria

Grandi novità in vista anche sul fronte professionale per Federica, che si dice prontissima a reinventarsi totalmente accanto a Guido. L'ex dama ha alle spalle vent'anni di lavoro in banca e la gestione di una boutique di abbigliamento femminile, chiusa per prendersi un anno sabbatico da dedicare alla madre che non stava bene. Ora, però, le cose stanno cambiando e Federica si è già messa alla prova nella bar-pasticceria gestita dalla famiglia di Guido: "Oggi, per la prima volta, abbiamo lavorato insieme!

Una dipendente della pasticceria di famiglia era assente e Federica l'ha sostituita. Da capo, posso dire che è stata molto brava. Le ho fatto i complimenti". L'ex dama si è detta entusiasta dell'esperienza: "Mi è piaciuto molto, non avevo mai lavorato in questo ambito. Preparare e servire il mio primo caffè ai clienti mi ha dato grande soddisfazione". I due stanno inoltre sviluppando un'attività lavorativa insieme a Massa, legata proprio al futuro professionale di Federica.

La confessione sulla gelosia di Federica

L'intesa tra i due è fortissima e si definiscono in totale simbiosi nella vita di tutti i giorni, anche se non manca un briciolo di sana gelosia all'interno della coppia, dato che l'ex cavaliere non sembra passare inosservato.

Federica ha raccontato con ironia, un divertente aneddoto su cosa accade quando camminano per strada: "Lo ammetto, quando siamo in giro le donne notano solo lui. 'Guido, Guido! Una foto!' e io gliela scatto pure però... a volte gli dico: 'Non hai visto come ti guardava quella?', ma lui fa finta di non accorgersene!". Dal canto suo, Guido ha confermato il sentimento reciproco, minimizzando con un sorriso: "Siamo entrambi un pochettino gelosi, ma c'è tanto amore".

Le amicizie nate nel programma

La partecipazione a Uomini e Donne non ha regalato a Guido e Federica soltanto una splendida storia d'amore, ma ha anche permesso loro di stringere dei legami profondi fuori dagli studi televisivi. I due hanno infatti svelato di essere rimasti in ottimi rapporti con alcuni ex volti della trasmissione, smentendo l'idea che nel programma nascano solo rivalità.

Nello specifico, hanno raccontato di frequentarsi ancora con altri ex protagonisti molto amati dal pubblico: "Sì, abbiamo visto Roberto e Agnese per Capodanno e abbiamo già in programma di rivederci presto. Recentemente abbiamo preso un caffè insieme a Magda". Inoltre, continuano a seguire da casa le vicende del trono, confessando di aver fatto il tifo per la coppia formata da Atlanta e Lanfranco.

Le passioni in comune e i momenti di relax

Oltre ai grandi progetti di vita e di lavoro, l'armonia della coppia si riflette anche nelle piccole e grandi passioni condivise lontano dai riflettori. Guido e Federica amano trascorrere il tempo libero all'aria aperta, concedendosi lunghe camminate rilassanti: "Ci piace passeggiare.

Prima andavamo in palestra, ma ora abbiamo meno tempo per via del lavoro". Uno dei loro rifugi preferiti resta il mare, dato che i due vivono a pochissimi minuti da una delle località più rinomate della costa: "Andiamo spesso al mare, siamo a cinque minuti da Forte dei Marmi. Ci mettiamo sugli scogli a guardare il tramonto in silenzio". Ma Federica ha già in mente un nuovo, avventuroso obiettivo per il futuro di coppia, ovvero trascinare il compagno in una delle sue attività preferite: "Il mio prossimo obiettivo è portare Guido a fare sub insieme a me". Dal canto suo, l'ex cavaliere ha ironizzato sul suo rapporto non proprio idilliaco con le profondità marine, ricordando un piccolo incidente del passato: "Eh...

una volta in Egitto ho provato ad andare sott'acqua e mi sono ferito con un corallo. Ci proverò, ma mi metterò una muta di ferro!".

Il percorso a U&D: un amore nato contro tutto e tutti

La storia tra Guido e Federica è la dimostrazione di come il parterre del Trono Over possa fare da sfondo alla nascita di un sentimento travolgente. Il loro percorso all'interno degli studi di Canale 5 non è stato privo di ostacoli: tra lo scetticismo iniziale degli opinionisti, le dinamiche del centro studio e i dubbi del pubblico, la coppia ha dovuto difendere sin da subito la spontaneità del proprio sentimento. Una frequentazione intensa, fatta di sguardi, confronti accesi e una forte attrazione, che ha trovato il suo culmine nella decisione di uscire dal programma, per viversi liberamente nella quotidianità. Una scelta che oggi, a distanza di tempo e alla luce dei loro grandi progetti, si è rivelata la più azzeccata, trasformando i dubbi dello studio in una solida e bellissima realtà.