Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, le anticipazioni delle puntate trasmesse un anno fa in Spagna ed a breve su Canale 5 si soffermano su Eulalia Castro che tornerà più cattiva di prima a Puente Viejo. La donna procederà al rapimento di Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra) grazie al suo complice Campuzano.

Il Segreto: Eulalia vuole vendicarsi di Francisca

Le anticipazioni de Il Segreto sulle nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in Italia raccontano che Francisca (Maria Bouzas) sarà molto preoccupata per la mancanza di notizie di suo marito. Per questo motivo, la matrona inizierà ad investigare sulla strana sparizione di Raimundo una volta uscita allo scoperto.

Ben presto i fan scopriranno che dietro la scomparsa del vecchio locandiere si nasconde la mano di Eulalia (Charo Zapardiel). Castro, infatti, dimostrerà di volersi vendicare di Montenegro per averle fatto trascorrere degli anni infernali in un sanatorio con il permesso di Cristobal.

Una faccenda che si complicherà ulteriormente visto che Francisca inizierà a sospettare di Isabel (Silvia Marsò), quando Matias Castaneda (Ivan Montes) e Marcela (Paula Ballesteros) la informeranno che Raimundo era stato visto più volte a Puente Viejo per cercarla. Dall'altro canto, la marchesa sosterrà di non aver mai incontrato Ulloa in giro per il borgo nel periodo in cui era nascosta in un'ala de La Habana.

Montenegro si confronta con Isabel

Nel corso delle prossime puntate della soap opera iberica, Francisca non starà con le mani in mano, tanto da mettere con le spalle al muro Isabel, che alla fine sarà costretta ad ammettere tutta la verità.

A tal proposito, la marchesa dirà alla matrona di non averla informata sui viaggi di Raimundo per non mandare a monte il suo piano di ritornare in possesso delle sue proprietà.

Montenegro, a questo punto, comprenderà la spiegazione della parente, se la situazione non le sfuggisse di mano.

Campuzano procede al rapimento di Raimundo

Nel frattempo Eulalia riuscirà a rintracciare Raimundo grazie all'aiuto di Campuzano. La donna, a questo punto, ordinerà al suo sottoposto di procedere al suo rapimento.

Difatti, il malvivente non esisterà a rapire il vecchio locandiere dopo averlo seguito in occasione di una passeggiata. Poi, ordinerà ai suoi complici di portarlo via. Da questo momento avrà inizio una delle vendette più atroci, organizzate da Castro ai danni di Francisca e suo marito.

In attesa di vedere se il vecchio locandiere riuscirà a salvarsi, si ricorda che la nuova puntata de Il Segreto è prevista per giovedì 1 ottobre su Canale 5.