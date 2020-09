La nuova tronista di Uomini e donne, Sophie Codegoni, pare non abbia convinto fin da subito i telespettatori. Sui social network una parte del pubblico ha criticato la 18enne, ritenendo che abbia già fatto ricorso alla chirurgia estetica nonostante la giovane età. Inoltre secondo alcuni questo sarebbe un messaggio negativo soprattutto per i ragazzi che seguono il programma di Maria De Filippi. Ad ogni modo, al momento non è certo che la modella si sia sottoposta a dei ritocchi, ma comunque è stata criticata da chi ritiene assurdo che una ragazza così bella debba andare in televisione per trovare l'anima gemella.

Il pubblico di U&D pensa che Sophie Codegoni sia rifatta

Su Twitter il pubblico di Uomini e donne ha espresso giudizi negativi su Sophie Codegoni, presentata durante la puntata del 9 settembre. La modella è stata criticata perché, a detta degli spettatori, si sarebbe già rivolta al chirurgo estetico. Qualcuno ha aggiunto che il suo non sarebbe un bell'esempio giacché alla sua età non vi sarebbe alcuna necessità di cambiare i propri connotati.

La modella 18enne è una delle più giovani nella storia del dating-show di Maria De Filippi a sedere sul trono. In realtà anche la sua età è diventata un mistero, poiché alcuni utenti dei social network hanno affermato che avrebbe 20 anni. Tralasciando questo aspetto, il suo approdo sul trono è stato comunque criticato, poiché si ritiene che sia ancora troppo acerba per partecipare a questo genere di trasmissione.

Sulla vicenda è intervenuta anche la modella curvy Elisa D'Ospina che su Twitter ha scritto: "Io ho un limite. A 18 anni, se non per gravi ragioni, non puoi rifarti da capo a piedi". Al momento Sophie non ha replicato alla pioggia di critiche piovuta su di lei.

La tronista Sophie lavora come modella per Chiara Ferragni

Durante la presentazione nella puntata del 9 settembre di Uomini e donne, Sophie ha detto che lavora come modella nello show room di Chiara Ferragni, anche se il suo sogno è quello di lavorare nello studio dentistico di famiglia. Siccome in passato ha deluso la madre per aver perso un anno scolastico, adesso intende recuperare il tempo perduto iscrivendosi all'università.

I genitori sono separati e, se con la madre ha un bel rapporto di complicità, con il padre invece c'è un pizzico di distanza in più, anche se adora andare in vacanza con lui. Finora ha avuto solo una storia d'amore importante, terminata dopo sei mesi per un tradimento da parte del fidanzato: per questo motivo la tronista ha perso fiducia nei confronti degli uomini.