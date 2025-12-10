Le anticipazioni sulle puntate de La forza di una donna in onda dal 15 al 20 dicembre su Canale 5 rivelano che Nezir libererà a sorpresa tutti gli ostaggi dopo di che Bahar, i bambini e Sarp si presenteranno a casa di Hatice e Enver che saranno felicissimi di rivederli sani e salvi. Kismet li raggiungerà per capire il motivo per il quale Nezir li ha liberati così improvvisamente.

Nezir continua a tenere in ostaggio Bahar, Sarp e i bambini

Nezir continuerà a tenere prigionieri Suat, Sarp e Munir in una depandance all'interno della sua proprietà mentre Piril e Bahar, con i rispettivi figli, vivranno nella sua villa e verranno trattati come degli ospiti.

Nel frattempo, Enver deciderà di occuparsi temporaneamente del bar di Arif in sua assenza. Nezir invece, instaurerà un rapporto speciale con il piccolo Doruk, il quale non avrà nessuna paura di quell'uomo che tutti ritengono essere pericoloso. Nezir ad un certo punto, sconvolgerà Bahar e Piril facendo loro una proposta: se una delle due accetterà di sposarlo e vivere con lui nella sua villa, lui in cambio libererà Sarp. Alla fine sarà Bahar a sacrificarsi e ad accettare la proposta di matrimonio del malvivente pur di salvare la sua famiglia.

Nezir libera Bahar, Sarp e i bambini all'improvviso

Sirin intanto, uscirà a cena con Emre e farà di tutto per passare come una vittima di Sarp, raccontandogli di essere stata molestata da lui in passato.

Kismet intanto, cercherà di tirare fuori di prigione Arif e sospetterà che ad incastrarlo per l'omicidio di Yeliz sia stato Nezir e che il malvivente abbia sequestrato Bahar ei bambini. La polizia farà irruzione nella villa di Nezir ma non troveranno né Bahar né Nisan, Doruk e Sarp. Attraverso un flashback si scoprirà che il malvivente ha liberato tutti gli ostaggi poco prima che arrivasse la polizia. Bahar, insieme ai bambini e a Sarp busserà alla porta di Enver e Hatice che non crederanno ai loro occhi vedendoli sani e salvi. Kismet intanto, cercherà di capire il motivo per il quale Nezir ha liberato tutti così all'improvviso e si recherà a casa di Hatice per avere risposte da Bahar e Sarp.

Bahar sarà in ansia per Arif e ne parlerà proprio con Kismet chiedendole di farlo liberare il prima possibile.

La Forza di una donna in onda anche la domenica durante le feste natalizie

Durante le festività natalizie, i fan de La forza di una donna potranno seguire la loro soap Tv preferita anche la domenica pomeriggio. Complice lo stop delle trasmissioni di Maria De Filippi, le vicende di Bahar andranno in onda oltre che nel diurno feriale anche domenica 28 dicembre e il 4 gennaio al posto di Amici. Una programmazione speciale che farà felici i tantissimi fan di questa serie turca che, in questi mesi, si è confermata come una delle soap Tv più viste del palinsesto di Canale 5.