Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che sono andate in onda negli Stati Uniti e che presto verranno trasmesse in Italia, ci saranno importanti colpi di scena e novità interessanti. In particolare, Zoe scoprirà di avere una sorella, questa new entry sarà da subito in competizione con la modella, in quanto le vorrà portare via il suo nuovo amore.

Buckingham continuerà a non avere molta fortuna con i suoi familiari; dopo un padre criminale, ora arriverà una misteriosa sorella che le farà guerra per amore.

Carter e Zoe si avvicineranno sempre di più

Zoe dopo la rottura con Thomas Forrester aveva deciso di chiudere con le relazioni amorose, però Carter, da sempre innamorato di Buckingham, non ne vorrà sapere di arrendersi e continuerà a provarci con la donna.

E infatti, l'avvocato, grazie alla tenacia e alla sua dolcezza, riuscirà a regalare nuova fiducia nell'amore alla modella che pia piano ricomincerà a riprendere in mano la sua vita.

Ben presto, le cose tra i due andranno sempre a migliorare e in ambito lavorativo Carter otterrà una promozione, mentre Zoe tornerà a lavorare per "Hope for the future". Inoltre, i due inizieranno ad avvicinarsi sempre di più e faranno progetti insieme.

Il ritorno di Zende metterà in crisi il suo rapporto con Carter

Poco dopo però, ci sarà un nuovo colpo di scena che metterà a dura prova gli equilibri di questa coppia. In particolare, a minare le certezze della ragazza ci sarà il ritorno di Zende Forrester che si metterà tra i due e la storia ben presto si trasformerà in una sorta di triangolo amoroso.

Ovviamente, le sorprese non finiranno qui, in quanto il rapporto di Carter e Zoe verrà messo alla prova anche una seconda volta, con l'arrivo della misteriosa sorella della modella. Quest'ultima scoprirà di non essere figlia unica. Inoltre, secondo le ultime anticipazioni, la sorella di Zoe arriverà con cattive intenzioni e farà di tutte per allontanarla dal suo nuovo amore, spingendola sempre di più tra le braccia di Zende.

Resterà da vedere se la perfida new entry riuscirà nel suo intento o no.

Non ci resta che aspettare la messa in onda delle nuove puntate di Beautiful su Canale 5 per scoprire ulteriori novità sulla storia d'amore tra Zoe e Carter e di come i due supereranno le avversità che si presenteranno lungo il loro percorso.

Intanto, per chi non avesse avuto la possibilità di vedere tutti gli episodi durante il passaggio televisivo potrà recuperarle in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.