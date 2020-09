Nuovo appuntamento con le notizie su Una vita, la soap opera tra le più seguite in Italia. Le trame delle puntate trasmesse nel 2019 in Spagna e prossimamente su Canale 5 raccontano che Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) getterà finalmente la maschera. Ebbene sì, l'avvocato dirà a Genoveva Salmeron (Clara Garrido) di averla presa in giro solo per smascherare i suoi tanti tranelli.

Una vita: Genoveva elimina Alfredo

Le anticipazioni delle puntate di Una vita trasmesse prossimamente in Italia svelano che Genoveva capirà di essere stata ingannata da Felipe. Tutto inizierà con precisione quando la donna riterrà che l'avvocato voglia stare per sempre con lei.

Per questo motivo, farà sapere a tutti quanti che suo marito Alfredo è omosessuale. Inoltre, Salmeron inviterà il suo amante Eladio Sanchez a sporgere denuncia contro di lui. Ma il concubino del ricco banchiere si rifiuterà di denunciarlo al commissario Mendez.

Tuttavia, la darklady non si arrenderà a trascorrere l'esistenza senza Alvarez Hermoso, tanto da assoldare uno scagnozzo per eliminare Bryce con un colpo d'arma da fuoco in pieno petto. In dettaglio, la donna farà in modo che il marito rimanga da solo nel suo appartamento in attesa di un incontro col focoso Eladio (Eleazar Ortiz). Una vera trappola, che porterà al decesso di Alfredo. Una volta terminato il funerale dell'uomo, Genoveva non mostrerà neanche un minimo di cordoglio, tanto da correre da Felipe per comunicargli che finalmente possono vivere la loro storia d'amore.

Salmeron capisce che Felipe l'ha ingannata

Stando agli spoiler della soap opera iberica si evince che il vedovo di Celia mostrerà la sua vera natura, decidendo di agire a carte scoperte. Difatti, preciserà di aver sempre provato ribrezzo nei confronti di Genoveva, tanto da essere andato a letto con lei solo per smascherarla.

Un modo per liberare il vicinato dalla vendetta in onore della memoria di Samuel, organizzata da Salmeron. Durante l'incontro, Felipe preciserà di aver sempre sospettato di lei dal momento in cui aveva fatto entrare nel suo edificio il pericoloso Cristobal, il responsabile della fine tragica di Alday.

In questo modo, la darklady capirà di essere stata ingannata dall'uomo che credeva di amare.

Tuttavia Genoveva non accetterà di essere stata rifiutata da Alvarez Hermoso, decidendo di usare una nuova strategia per arrivare a lui. Il legale, nel frattempo, cercherà di rassicurare Marcia (Trisha Fernandez), la quale avrà sempre più paura della vedova di Alfredo. Alla fine, Felipe giurerà alla Sampaio di proteggerla da ogni rappresaglia alla scoperta della loro storia d'amore.