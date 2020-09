Venerdì 11 settembre è stata effettuata un'altra registrazione di Uomini e donne. Non esistendo più distinzione tra trono classico e trono over, questo sta facendo sorgere delle dinamiche alquanto singolari. Nello specifico, Armando Incarnato ha mostrato interesse per una corteggiatrice del tronista Gianluca.

La ragazza in questione si chiama Lucrezia e pare sia interessata a continuare la conoscenza di entrambi. Se questo sembra non scalfire affatto il napoletano, lo stesso non può dirsi per il tronista. Quest'ultimo, infatti, ha dato alla dama un ultimatum. Entro sette giorni deve decidere chi corteggiare.

Nicola, invece, si è scusato con Gemma.

Anticipazioni registrazione 11 settembre: Gemma e Paolo si lasciano

Nel corso della registrazione di venerdì 11 settembre di Uomini e Donne si sono verificati non pochi battibecchi. Il primo argomento ad essere trattato, secondo quanto riportato da Il vicolo della news, riguarda Gemma. La dama è uscita con Paolo e tra i due c'è stato anche un bacio appassionato. La loro conoscenza, però, pare si sia già interrotta in quanto Galgani non sembra reputare molto sincero il suo spasimante. Nel dettaglio, lo ha accusato di non essere molto presente nella vita di tutti i giorni con messaggi e telefonate. L'epilogo di questa conoscenza, ovviamente, ha fatto scatenare Tina, la quale si è scagliata contro la sua acerrima nemica.

Nicola si scusa con Gemma, poi si interessa a Selene

Nicola Vivarelli, dal canto suo, ha deciso di chiedere scusa alla dama torinese. Il cavaliere, infatti, ha offerto alla dama una rosa bianca per porgerle le sue scuse per come si è comportato nella precedente registrazione. In particolar modo, il ventiseienne ha detto di non reputare corretto il fatto che lui non l'abbia salutata una volta terminate le riprese.

Nicola, però, ha mostrato un certo interesse per una corteggiatrice del parterre del trono classico. La ragazza in questione si chiama Selene e corteggia Davide. La fanciulla è stata pesantemente criticata, al punto da decidere di abbandonare lo studio. Anche Nicola è stato accusato di prendere in giro tutti in quanto è davvero strano che di punto in bianco abbia smesso di essere interessato alle donne mature.

Triangolo a Uomini e Donne tra Armando, Lucrezia e Gianluca

Armando Incarnato, invece, ha mostrato un certo interesse per Lucrezia, corteggiatrice di Gianluca. Il napoletano e la ragazza si sono incontrati al di fuori dello studio di Uomini e Donne e sembrano essere stati anche parecchio in sintonia. Nel corso della settimana, poi, i protagonisti si sono anche sentiti telefonicamente. Tutta questa situazione, però, non sta facendo piacere a Gianluca. Il ragazzo, infatti, si è infastidito per il comportamento assunto da Lucrezia e le ha detto che entro sette giorni dovrà prendere una decisione.