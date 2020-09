L'appuntamento con DayDreamer è confermato per il weekend su Canale 5 e gli spoiler delle puntate turche rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena che riguarderanno in primis la coppia composta da Can e Sanem. I due, dopo l'ingresso in scena di Yigit e Polen, appariranno sempre più distanti l'uno dall'altro al punto che Aydin deciderà anche di mollare il suo lavoro alla Fikri. Tuttavia, in preda a un raptus di gelosia misto a follia, Can deciderà di rapire la sua amata e di portarla con sé, lontano da tutto e tutti.

DayDreamer anticipazioni turche: Can compie una pazzia con Sanem

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le puntate turche di DayDreamer che andranno in onda nelle prossime settimane anche su Canale 5 rivelano che l'ingresso in scena di Yigit provocherà non poco scompiglio nella vita dei due protagonisti della soap opera.

Can non nasconderà la sua gelosia, soprattutto quando Sanem deciderà di intraprendere una nuova esperienza lavorativa all'interno della casa editrice di Yigit, lasciando così il suo lavoro alla Fikri.

Il colpo di scena avverrà durante un corso di cucina: il destino vorrà che Can e Sanem si ritroveranno ad assistere assieme a questa lezione ma avranno rispettivamente come partner Polen e Yigit. La situazione degenererà e il fotografo, dopo l'ennesima lite che avverrà con Sanem, deciderà di compiere un 'colpo di testa'.

Gli spoiler turchi di DayDreamer rivelano che costringerà Sanem a seguirlo, dopodiché la prenderà in braccio e con forza la caricherà all'interno della sua macchina, portandola sulle montagne innevate.

In questo modo, quindi, Can sequestrerà la sua amata Aydin per trascorrere un po' di tempo da soli.

Sanem 'sequestrata' dal fotografo in montagna e Polen informa Huma

Una situazione che creerà non pochi malumori: in particolar modo Polen e Yigit si scaglieranno duramente nei confronti del fotografo, accusandolo di sequestro di persona per aver portato Sanem contro la sua volontà sulle montagne.

E così si impegneranno per fare in modo che i due piccioncini non trascorrano molto tempo assieme, senza nessuno intorno.

Anche Aydin in un primo momento sarà molto adirata con Can per questo 'sequestro', poi però a distanza di qualche ora trascorsa in assoluto silenzio, cambierà radicalmente idea e finirà per vivere anche dei momenti piacevoli e spensierati in compagnia del fotografo, immersi nello scenario delle montagne innevate.

E così Polen deciderà di passare subito al contrattacco: la donna deciderà di informare la perfida Huma di questa situazione, sperando che possa intervenire al più presto per tenere Can lontano da Sanem.