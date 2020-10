Alessandra Mastronardi ha rilasciato alcune interviste in questi giorni molto interessanti. Tra di esse, c'è quella riportata su Di Più Tv in cui l'attrice ha parlato della sua vita privata. La protagonista della fiction L'Allieva 3 ha detto di avere in programma il matrimonio, cosa che si augura di fare quanto prima.

Inoltre, ha anche parlato delle decisioni che prenderebbe nel caso in cui dovesse scoprire di aspettare un bambino. Stando a quanto emerso dall'intervista, pare che la donna abbia intenzione di tornare in Italia se dovesse verificarsi il lieto evento.

Alessandra Mastronardi confessa di volersi sposare

L'attrice che interpreta Alice Allevi nella fiction L'Allieva, Alessandra Mastronardi, ha rilasciato delle interviste in cui ha parlato della sua vita sentimentale. La donna è legata da diverso tempo a Ross McCall, attore di fiction, di teatro e produttore di diverse serie televisive. Tra i due le cose sembrano andare a gonfie vele, sta di fatto che l'attrice ha confessato di essere pronta per il matrimonio. Su Di Più Tv, ad esempio, la protagonista dell'intervista ha rivelato: "Spero di non dover aspettare un'altra pandemia per sposarmi". Successivamente ha aggiunto: "È nei piani, spero accada presto". Alessandra, poi, ha fatto anche delle considerazioni in merito alla possibilità di avere un figlio.

Il desiderio di avere un figlio e la scelta di tornare in Italia

Su questo argomento specifico, Mastronardi ha affermato: "Se arrivasse un bambino, io e il mio fidanzato ci stabiliremmo qui in Italia definitivamente". Il motivo risiede nel fatto che l'attrice preferisce molto di più il nostro sistema di istruzione rispetto a quello inglese.

L'attrice, infatti, per il momento vive a Londra insieme al suo compagno. Nel periodo estivo, però, si è concessa una piccola vacanza in Italia, dove ha trascorso giornate tra la Calabria e la Sicilia.

Le confidenze su Ross McCall

Nel corso di un'altra intervista con Confidenze, invece, Alessandra Mastronardi ha voluto tessere le lodi del suo compagno e lo ha dipinto come un uomo molto abile nel saperla prendere e calmarla.

In particolar modo ha detto: "Ross è come la cioccolata, fa tante piccole cose che ti scaldano il cuore". In merito alla possibilità di avere un figlio, invece, ha dichiarato: "Adesso vorremmo un figlio insieme, un progetto concreto che arriverà quando vorrà". I desideri di matrimonio e di maternità di Alessandra pare siano sopraggiunti in concomitanza delle riprese de L'Allieva, in cui l'attrice interpreta il ruolo di una ragazza in procinto di convolare a nozze. Il pubblico da casa, infatti, è in attesa di scoprire se Alice e Claudio riescano a coronare il loro sogno oppure no.