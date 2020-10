I fan dei Damellis potrebbero non gioire per questa indiscrezione: Andrea Damante starebbe frequentando una ragazza che non è Giulia De Lellis. Il blog Very Inutil People ha pubblicato le prove del doppio avvistamento del dj in compagnia di Elisa Visari il 9 ottobre: i due sono stati a cena e poi in discoteca negli stessi posti, anche se hanno fatto attenzione a non pubblicare nessuna Instagram Stories che potesse confermare ciò (ma ci hanno pensato dei loro amici a farlo al posto loro).

Serata in dolce compagnia per Andrea Damante

La vita privata di Andrea Damante, torna al centro delle chiacchiere per un doppio avvistamento: venerdì 9 ottobre, il siciliano è stato visto in compagnia della stessa ragazza in due diverse location di Milano.

Anche se il dj ha preferito non postare nessun contenuto social della sua serata fuori, ci hanno pensato Cecilia Rodriguez prima e Stefano Borroni (manager dell'ex tronista di Uomini e donne) poi ad alimentare un Gossip che si sta facendo strada sul web oggi.

Very Inutil People, dunque, informa i curiosi che la giovane accanto alla quale è stato visto alcune ore fa il "Dama" si chiama Elisa Visari, ed è una modella e attrice di 19 anni.

In una Instagram Stories che ha pubblicato la sorella di Belen durante una evento al Just Cavalli organizzato da Ignazio Moser, si vedono sullo sfondo Andrea e quella che potrebbe essere la sua nuova fiamma vicini vicini.

In un altro video, poi, si intravedono i presunti piccioncini seduti allo stesso tavolo durante la cena.

Informazioni sulla presunta nuova fiamma di Andrea Damante

Stando alla ricostruzione che ha fatto il blog Very Inutil People, ieri sera Andrea e Elisa avrebbero cenato al Just Cavalli e poi si sarebbero spostati al Chatulle, un locale dove avrebbero trascorso la parte finale del loro venerdì.

Pare, inoltre, che Damante avesse pubblicato una Instagram Stories dove mostrava di essere in uno dei locali appena citati, ma poco dopo l'avrebbe rimossa per evitare di alimentare i già tanti gossip che circolano sulla sua vita sentimentale.

Il manager del dj, inoltre, ha iniziato a seguire da poco la Visari su IG, e questo gesto per alcuni potrebbe confermare la frequentazione in corso tra i due ragazzi.

La presunta nuova fiamma del Dama, comunque, è una giovanissima attrice che ha recitato nella fiction di Rai 1 "Don Matteo" e nei film di Gabriele Muccino "A casa tutti bene" e "Gli anni più belli".

Elisa, inoltre, è una modella e influencer che vanta più di 100mila followers su Instagram.

Giulia De Lellis e Andrea Damante lontani

Anche gli influencer Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno riportato su Instagram il gossip sull'avvistamento di Andrea Damante con la bella Elisa Visari, ma questo per ora resta soltanto un rumors. Non esiste prova che confermi che tra i ragazzi ci sia una relazione in corso: i due, infatti, potrebbero anche essere semplici amici che hanno deciso di trascorrere il venerdì sera insieme per locali.

La vicinanza del dj alla modella di 19 anni, però, di fatto lo allontana dalla sua storia ex (?) fidanzata: sono settimane che non si sa più nulla del turbolento rapporto d'amore tra il Dama e Giulia De Lellis.

I due ex di Uomini e Donne non hanno neppure ufficializzato una loro eventuale rottura, ma il siciliano è già stato accostato ad altre persone sia dai curiosi che dai giornalisti di gossip.

Mentre la romana è intenta a traslocare in una nuova casa da single, Andrea torna a far parlare di sé per una possibile conoscenza con una ragazza affascinante e che sta muovendo i primi passi nel mondo della fiction e del cinema.