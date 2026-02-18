Cinzia Paolini è stata la protagonista delle ultime registrazioni di Uomini e donne, ma non per motivi positivi. Le anticipazioni del web, infatti, svelano che la dama si è riavvicinata a Mario Lenti e questo ha portato gli opinionisti a pensare che i due avrebbero un accordo. L'imprenditrice, inoltre, avrebbe fatto arrabbiare Maria De Filippi raccontando cose che la redazione ha smentito, come che non avrebbe voluto partecipare alle riprese di martedì.

Polemica negli studi di Uomini e donne

Nel giorno in cui è andata in onda la proposta di matrimonio di Roberto ad Agnese, sul web si sta parlando tanto di Cinzia e del caos che si è scatenato in studio quando ha annunciato il suo ritorno di fiamma con Mario.

Nelle puntate che sono state registrate in questi giorni (ma che saranno trasmesse in tv tra un paio di settimane), la dama è finita al centro delle polemiche per la sua scelta di dare un'altra chance al cavaliere che ha già frequentato in passato.

Gianni e Tina si sono detti convinti del fatto che i due avrebbero un accordo e che starebbero prendendo in giro tutti, e anche alcuni componenti del parterre hanno concordato con questo pensiero.

La furia della conduttrice dietro le quinte

Sempre in una recente registrazione, Cinzia è stata invitata dagli opinionisti a lasciare il programma per continuare la conoscenza con Mario lontano dalle telecamere, ma lei non lo ha fatto.

Stando a quello che ha raccontato Lorenzo Pugnaloni sui social, Maria De Filippi non avrebbe gradito né l'atteggiamento della dama né le parole che ha usato per spiegare perché era in studio pur sapendo che l'imprenditore non ci sarebbe stato per motivi di lavoro.

La protagonista del trono Over ha detto che non avrebbe voluto partecipare alle riprese e che lo avrebbe comunicato in mattinata alla redazione, ma chi lavora per il dating-show l'ha smentita.

La breve durata della registrazione

Le riprese di Uomini e donne del 17 febbraio sono durate solamente un'ora, e il motivo sarebbe da ricercare nella reazione che avrebbe avuto Maria De Filippi sentendo la redazione contraddire Cinzia.

Si vocifera che la presentatrice si sarebbe arrabbiata molto dietro le quinte e per questo avrebbe interrotto la registrazione con largo anticipo.