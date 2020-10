Dopo il rinvio di Ballando con le Stelle causato dallo scoppio della pandemia, nel dance show di Rai 1 ci sono stati vari infortuni. In queste ore, le prove di Rosalinda Celentano sono state sospese perché la ballerina ha accusato un malessere al ginocchio.

Performance a rischio per Celentano

L'avventura di Rosalinda Celentano a Ballando con le Stelle è cominciata in salita. La concorrente era stata affidata al maestro Samuel Peron, ma quest'ultimo prima di iniziare il programma ha contratto il coronavirus in Sardegna. Quando la concorrente sembrava avere trovato la giusta via con Tinna Hoffman ha avuto un nuovo stop.

Nelle scorse ore, le prove di Rosalinda sono state annullate. La figlia di Claudia Mori e Adriano Celentano ha avuto un problema al ginocchio, per questo motivo è stata sottoposta ad una risonanza. Al momento non è chiaro se la performance di sabato 10 ottobre sia salva o meno. Qualora la ballerina dovesse fermarsi sarebbe un vero e proprio peccato, perché fino ad oggi ha ottenuto un grande consenso da parte della giuria e del pubblico da casa. Le esibizioni sulla pista di Ballando con la maestra Tinna hanno regalato delle emozioni ai telespettatori.

Purtroppo l'infortunio di Rosalinda Celentano non è l'unico al dance show di Rai 1. Due settimane fa, Raimondo Todaro è stato operato d'urgenza per appendicite.

Il danzatore di Catania è tornato a danzare con Elisa Isoardi solamente lo scorso sabato, ma era in evidente difficoltà. In queste ore, anche la performance di Alessandra Mussolini potrebbe essere a rischio: in sala prove ha ricevuto una gomitata involontaria dal suo maestro Mykel Fonts ed è caduta sul pavimento.

A causa della perdita di sangue, Mussolini è stata portata al pronto soccorso dove si è sottoposta ad una lastra. La stessa concorrente del dance show ha affermato di avere avuto paura di essersi rotta qualcosa, ma il problema è stato scongiurato. Tuttavia sabato Alessandra potrebbe non danzare, perché al momento se inclina il volto continua a perdere sangue.

Samuel Peron è guarito dalla Covid-19

Samuel Peron dopo essere stato fermato dal coronavirus, è finalmente guarito. Il maestro di Ballando con le Stelle è pronto a tornare in pista. Dal momento che Rosalinda Celentano ha scelto di danzare insieme a Hoffman, Peron accompagnerà i ballerini per una notte. Lo stesso Samuel in un'intervista aveva affermato che non si sentiva a suo agio nel rovinare l'intesa che si era creata tra Celentano e Tinna: "Mi faccio da parte, è giusto così".

Per Samuel la battaglia contro il Covid-19 è stata particolarmente estenuante, perché ha dovuto affrontarla da solo. La sua fidanzata per evitare di essere contagiata, si era dovuta trasferire momentaneamente in un residence di Roma.

Samuel Peron e la sua fidanzata Tania Bambaci erano in lizza per Temptation Island. Ad un passo dalla firma del contratto, il maestro di danza avrebbe deciso di rinunciare per non esporsi troppo al clamore mediatico. Inoltre, avrebbe preferito restare con Milly Carlucci.