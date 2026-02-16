"È con enorme dolore e immenso dispiacere che comunichiamo la sua scomparsa prematura occorsa nella giornata odierna", questo l'annuncio pubblicato sui social da parte della famiglia di Federico Frusciante. A seguire nel post ci sono le indicazioni per tutti coloro che intendessero dare l'ultimo saluto all'esperto di cinema: "La salma sarà alla camera mortuaria del Cimitero dei Lupi di Livorno dalle ore 15 di lunedì 16 febbraio fino a martedì 17 febbraio alle ore 12".

Lo Youtuber aveva 52 anni e si sarebbe spento a causa di un malore improvviso mentre era a casa con la moglie Eleonora.

Chi era lo Youtuber esperto di cinema

Federico Frusciante aveva fatto della sua passione per il cinema un lavoro a tutti gli effetti. Nel 1998 aveva aperto a Livorno un videonoleggio di film in franchising, ma a causa della crisi delle cineteche era stato costretto a chiudere il negozio. Di conseguenza Frusciante aveva aperto degli account su Facebook, Youtube e Instagram dove recensiva i film e collaborava con diversi esperti del settore come Mattia Ferrari, Mr Marra e Dario Moccia. Nelle rubriche lo youtuber era solito stilare una classifica del meglio e del peggio di un film.

Numerosi i messaggi d'affetto all'indirizzo di Frusciante

In seguito alla notizia della morte di Federico Frusciante, diversi utenti si sono riversati sui social per scrivere un messaggio d'affetto.

C'è chi ha scritto su Facebook: "Speravo un giorno di poterlo incontrare". Un altro utente ha detto: "Perdo una persona cara, pur non avendolo mai conosciuto. Oggi sono una persona diversa e migliore grazie a lui. Lascia un vuoto incolmabile. Un abbraccio infinito a tutti i cari". Un suo follower ha aggiunto: "Sarai sempre con tutte e tutti noi, ogni volta che le luci si spengono e cominciano i titoli di testa. “Frusciante est mort: vive Frusciante!". Un altro utente ha ricordato quando andava al videonoleggio di Frusciante: "Venivo a prendere i film da te da Antignano perché nessuno poteva consigliarmi meglio. Ho cominciato da te a prendere horror per mio figlio spiegandomi che così le paure potevano sparire avendole già vissute in pellicola". "Condoglianze ad Eleonora e a tutta la famiglia", ha invece concluso un utente.