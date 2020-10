Colpi di scena accadranno a Daydreamer - Le ali del sogno, la serie tv tra le più apprezzate in questo momento sui teleschermi italiani. Gli spoiler turchi delle nuove puntate svelano che Huma e Mevkibe reagiranno assai male quando scopriranno che Emre Divit (Birand Tunca) e Leyla Aydin si sono sposati senza avvisare nessuno dei parenti.

Daydreamer - Le ali del sogno: Leyla ed Emre celebrano il matrimonio in gran segreto

Le anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve in televisione raccontano che Leyla ed Emre non riusciranno a stare lontano per tanto tempo.

Tutto inizierà quando Osman deciderà di lasciare Istanbul per interpretare una importante serie televisiva dopo aver troncato i rapporti con la promessa sposa. Il contabile, a questo punto, cercherà di conquistare la sorella di Sanem (Demet Ozdemir), inviandole tutti i giorni un mazzo di fiori.

La corte del minore dei Divit proseguirà nonostante le intromissioni di Huma fino alla richiesta di matrimonio. Ma ecco che la maggiore delle Aydin si prenderà del tempo per riflettere sulla situazione, fino ad accettare che le nozze vengano celebrate solo in gran segreto. Inoltre Leyla obbligherà Emre a non invitare sua madre e i suoi genitori Mevkibe e Nihat, in quanto teme che possano interrompere il matrimonio.

Gli unici a sapere del lieto evento saranno Can (Can Yaman) e Sanem dopo avergli chiesto di essere i loro testimoni di nozze.

Huma e Mevkibe ricoverate in ospedale

Nel corso delle nuove puntate della Serie TV turca, Emre e Leyla diventeranno marito e moglie davanti ad un ufficiale di stato. Una gioia che durerà ben poco, visto che saranno raggiunti da Huma e Mevkibe grazie ad una soffiata da parte di Ceycey.

In questo frangente, le due consuocere avranno un violento litigio dopo aver avuto la conferma che i loro figli si sono sposati in gran segreto. Per questa ragione Huma e Mevkibe perderanno letteralmente i sensi, tanto da essere ricoverate in ospedale per essere sottoposte ad alcune indagini per escludere problemi più importanti.

Nihat deluso dalla figlia

Anche Nihat prenderà male la notizia del matrimonio tra sua figlia Leyla ed Emre.

L'uomo, infatti, avrà un commovente confronto con la maggiore delle Aydin, alla quale domanderà cosa gli ha fatto di male per non essere coinvolto in un giorno così speciale per lei. A tal proposito, la sorella di Sanem e il minore dei Divit non riusciranno a trascorrere la prima notte di nozze insieme per colpa di alcuni problemi.

Infine Can e la fidanzata decideranno di rimandare il giorno del loro matrimonio, che stavano progettando di celebrare in gran segreto.