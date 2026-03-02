Alfonso Signorini lascia la direzione del settimanale Chi. Nel pomeriggio di martedì 2 marzo, l'Ansa ha riportato un estratto della lettera scritta dal giornalista sulle pagine della rivista di cronaca rosa: "Comincio una nuova vita". Signorini ha poi precisato che la decisione di lasciare il giornale non ha nulla a che vedere con il "caso Corona" ma si tratta di una scelta maturata durante la pandemia da Covid-19.

Le dichiarazioni di Signorini

Sulle pagine del settimanale Chi in edicola mercoledì 4 marzo, ci sarà una lettera scritta da Alfonso Signorini in cui annuncia l'addio al giornale dopo 16 anni trascorsi da direttore.

Il diretto interessato ha esordito: "Care lettrici, cari lettori, vi saluto. Lo scorso ottobre ho concordato con l'Azienda che a breve avrei lasciato anche la direzione editoriale di Chi. Questo è il momento di farlo". A tal proposito il giornalista ha rivelato che si tratta di una decisione maturata nel 2023, quando a causa della pandemia le sue abitudini erano cambiate e il lavoro non era più una priorità.

L'ormai ex direttore ha poi proseguito ringraziando la rivista, poiché grazie al giornale ha avuto modo di descrivere storie incredibile e ha conosciuto persone importanti come Pavarotti, Fellini e Giulietta Masina, ma anche Mara Venier, Maria De Filippi e Valeria Marini. "Comincio una nuova vita.

Corona non c'entra. Sono convinto che lo squallore si racconta da solo".

La reazione a caldo di alcuni utenti del web

In seguito alla notizia dell'addio di Signorini alla direzione del settimanale Chi, su X diversi utenti hanno commentato a caldo la notizia.

Un utente ha affermato: "Si chiude un'era. Quella di Signorini alla direzione del settimanale Chi e sinceramente un po' mi dispiace". Un altro utente ha commentato: "Lui dice che Fabrizio Corona non c'entra nulla, ma fa davvero strano pensare che non ci sia il suo zampino dopo la scelta di lasciare il giornale". Un utente ha aggiunto: "Chissà quale sarà la nuova vita alla quale vuole dedicarsi Signorini". Infine c'è chi ha affermato: "Spero che qualche amico vero stia dando il giusto supporto a Signorini dopo tutto quello che è successo, anche lui dice che si tratta di una scelta matura durante la pandemia".