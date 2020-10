Faccia a faccia al termine dell'undicesima puntata del GF Vip tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. L'ex velino si è confrontato con la show girl dopo aver riferito a Tommaso Zorzi di essere rimasto deluso da alcuni comportamenti della calabrese. In particolare il trentenne non ha nascosto di aver provato un certo fastidio nello scoprire che l'ex moglie di Briatore dedica il gesto di battersi la mano sul cuore a delle persone all'esterno della casa. Nonostante la conduttrice televisiva avesse chiarito che il 'messaggio segreto' fosse rivolto ad alcuni amici, Pretelli le ha chiesto esplicitamente se fosse legata sentimentalmente a qualcuno.

"Sono single ma questo non vuol dire che debba farmi una storia con te" - ha risposto la quarantenne visibilmente infastidita per le domande in serie del coinquilino. Quest'ultimo, al termine del confronto, è scoppiato in lacrime mentre Elisabetta Gregoraci si è sfogata prima con Tommaso Zorzi e poi con Andrea Zelletta.

Pretelli deluso dal comportamento di Elisabetta Gregoraci, la show girl: 'Sono single'

Tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli il feeling è stato immediato. Tra baci in piscina, balli sensuali e lunghi abbracci l'ex di Flavio Briatore e il trentenne si sono avvicinati sempre più. Nelle ultime ore, però, la show girl ha frenato il coinquilino che al termine della puntata del 19 ottobre del GF Vip non ha nascosto il suo malumore per alcuni video mostrati in trasmissione.

"Non l'avevo neanche notato quel gesto di battersi il pugno sul petto. L'ha fatto anche mentre stavo parlando con lei di cose importanti" - ha affermato l'ex velino durante una conversazione in giardino con Tommaso Zorzi.

Chiacchierata che è stata interrotta dalla quarantenne di Soverato che ha chiesto a Pretelli cosa fosse accaduto e perché si fosse mostrato più freddo nei suoi confronti.

"Ci sono rimasto male anche per l'aereo. Non ti ho detto nulla perché non stiamo insieme e tante cose non posso pretenderle" - ha replicato Pierpaolo che ha esortato la compagna di avventura a far chiarezza sulla sua situazione sentimentale.

La conduttrice televisiva: 'Ho un figlio a casa, non voglio prendere in giro nessuno'

Dall'altra parte Elisabetta Gregoraci ha ribadito di essere single ma di non essere intenzionata ad avere una love story all'interno della casa del GF Vip. "Ma tu ti faresti una storia qui? Sei un fiume in piena e non ti rendi conto" - ha affermato la conduttrice televisiva che ha poi spiegato i motivi per i quali non si spingerebbe oltre davanti alle telecamere. "Non hai mai pensato che ho un figlio a casa che può vedere certe cose? Il rapporto che ho con te mi piace e non vorrei rovinarlo". L'ex velino ha ammesso che in più di una circostanza avrebbe voluto baciare la show girl.

"Ci sono state le occasioni ma non mi sono mai permesso" - ha precisato il trentenne di Maratea con Gregoraci faticando a trattenere le lacrime.

"Non voglio prendere in giro nessuno e se ti abbraccio lo faccio perché mi va di farlo" - ha sottolineato la calabrese con Pierpaolo, visibilmente infastidito, che ha deciso di interrompere la conversazione.