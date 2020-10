Prosegue l'appuntamento in prime time con Doc - Nelle tue mani, la Serie TV con Luca Argentero di cui questo giovedì 29 ottobre è andato in onda un nuovo episodio in prima visione assoluta. Per chi non avesse avuto la possibilità di seguirlo in televisione, potrà rivederlo comodamente in replica streaming online sul portale gratuito della Rai oppure attendere la riproposizione televisiva in programma su Rai Premium.

Dove rivedere la puntata di Doc - Nelle tue mani del 29 ottobre in replica streaming

Nel dettaglio, accedendo a RaiPlay e cliccando sulla sezione dedicata interamente alla serie tv Doc - Nelle tue mani, sarà possibile riguardare in streaming online l'episodio trasmesso questo giovedì sera in prime time.

Da questa settimana, infatti, la fiction con Argentero ha subito un cambio di programmazione e, al posto dei due episodi canonici, ne viene trasmesso soltanto uno.

Una scelta è stata dettata dal fatto che al giovedì sera, al termine dell'appuntamento con la fiction, partirà la trasmissione 'AmaSanremo' condotta da Amadeus e dedicata alle selezioni dei nuovi concorrenti giovani che parteciperanno al Festival di Sanremo 2021.

Doc - Nelle tue mani, la replica del 29 ottobre anche su Rai Premium

Tuttavia su RaiPlay, di cui è possibile scaricare anche l'omonima applicazione gratuita per tablet e cellulari, sarà possibile rivedere questo episodio del 29 ottobre ma anche tutti gli altri che sono andati già in onda, in streaming in qualunque momento lo si desideri, senza dover per forza ricorrere al computer di casa.

L'appuntamento con la replica dell'episodio di questa settimana di Doc, inoltre, è in programma anche su Rai Premium. La messa in onda, infatti, è prevista per questo sabato 31 ottobre, a partire dalle ore 21:20 circa sul canale 25 del digitale terrestre.

Andrea Fanti diviso tra Giulia e Agnese: gli spoiler di Doc - Nelle tue mani

Intanto, settimana dopo settimana, la trama di questo medical-drama continua a essere sempre più scoppiettante e irta di nuovi colpi di scena. L'attenzione è sempre incentrata sulle vicende del dottor Fanti che continuerà a indagare sul suo passato per cercare di capire cosa gli sia successo prima di quel terribile incidente che gli ha stravolto per sempre la vita.

Andrea, inoltre, si troverà diviso tra due donne. Trattasi della sua ex moglie Agnese e della bella Giulia, con la quale ha avuto un flirt prima dell'incidente. Un triangolo che appassiona il pubblico anche se Luca Argentero, intervistato dal settimanale 'Nuovo', non ha voluto sbilanciarsi più di tanto su quello che succederà ma si è limitato a dire che ci saranno un bel po' di colpi di scena nei corso degli episodi finali di questa prima stagione.