In questi giorni, Andrea Zelletta ha temporaneamente abbandonato la casa del GF Vip per sbrigare alcune faccende personali. Dopo aver risolto le questioni in sospeso, è rientrato e la vicenda non è stata affatto menzionata. Nel periodo di permanenza al di fuori della casa di Cinecittà, l'ex tronista di Uomini e Donne ha avuto modo di aggiornarsi su tutto quello che stesse accadendo al di fuori.

Una volta rientrato in casa, il giovane ha fatto degli spoiler con alcuni coinquilini. Nello specifico, ha rivelato ad Elisabetta Gregoraci che sarebbe entrata Selvaggia Roma. Ebbene, considerando che Paolo Brosio è stato penalizzato per essersi reso protagonista di un gesto simile, anche per Andrea arriverà un provvedimento.

Alfonso Signorini ha rivelato a Casa Chi di aver chiesto alla produzione di intervenire.

Il chiarimento di Alfonso Signorini sul caso Zelletta

Nell'ultima puntata di Casa Chi, Alfonso Signorini ha raccontato che Andrea Zelletta sarà vittima di un provvedimento disciplinare da parte della produzione del GF Vip. Il conduttore ha detto di non essere intervenuto prima sulla vicenda in quanto ha scoperto solo questa mattina la verità. A tal proposito ha detto: "Sono sul pezzo, qualcosa però può sfuggire con tutte le dinamiche che accadono". Il conduttore ha anche aggiunto: "Su questo non passerò sopra". Il presentatore ci ha tenuto a ribadire l'importanza di adoperare un trattamento uguale per tutti i concorrenti.

Provvedimento disciplinare per Andrea

Nel corso della sua intervista, il presentatore del GF Vip ha anche aggiunto: "Ho chiesto subito agli autori di formulare un provvedimento nei suoi confronti, come è successo per Paolo Brosio". Quest'ultimo, nel corso della puntata del 2 novembre, è stato obbligato ad andare al televoto immediatamente come punizione per aver infranto il regolamento del Reality Show.

Al momento, non si sa quale sarà il provvedimento che toccherà ad Andrea Zelletta. Tuttavia, dato che si tratta della stessa infrazione è probabile che anche lui vada di diritto al televoto pur non essendo nominato dagli altri compagni d'avventura.

Spoiler sulla prossima puntata del GF Vip

Intanto, anche i telespettatori si stavano chiedendo come mai nessuno avesse redarguito l'ex tronista di Uomini e Donne per il suo comportamento.

Nella prossima puntata, dunque, dovremmo capire come si evolverà la vicenda. In tale appuntamento, inoltre, dovrebbero entrare finalmente in casa Stefano Bettarini e Giulia Salemi. I due sono rimasti bloccati in hotel in quanto Selvaggia Roma è risultata positiva al Covid e questo ha implicato l'allungamento della quarantena anche per i due futuri concorrenti.