Le nomination che ha ricevuto da Giulia e Adua, sembra non siano andate affatto giù a Patrizia De Blanck: la contessa del GF Vip, infatti, si è scagliata contro le due giovani subito dopo la diretta del 16 novembre. La donna non ha apprezzato la scelta di una delle new entry di votarla, così come quella di Rosalinda, con la quale ha avuto da ridire parecchie volte nelle scorse settimane. La romana è a rischio eliminazione con Francesco Oppini, ma il televoto di questa settimana potrebbe non decretare nessuna esclusione dal gioco.

Patrizia contro due compagne di GF Vip dopo la puntata

Per la prima volta da quando è iniziato il GF Vip 5 Patrizia è in nomination: a due mesi dall'ingresso nella casa più spiata d'Italia, anche la contessa sta per confrontarsi con il parere del pubblico, rischiando l'eliminazione.

Quando ha saputo di essere al televoto con Francesco Oppini, De Blanck ha reagito piuttosto male con chi l'ha votata in modo palese oppure nel segreto del confessionale.

Dopo aver appreso della nomination di Giulia, la 80enne ha preso le distanze ed ha cominciato a urlare contro di non voler avere più nulla a che fare con lei.

"La prima che arriva, dopo mesi che sono qua, mi nomina. Vattene, devi stare lontanissima da me. Allontanati, per me sei cancellata per sempre", ha tuonato la più adulta concorrente della quinta edizione dei reality di fronte ad una perplessa Salemi.

"Non voglio sapere come ti chiami o chi sei, vattene. Non me ne frega niente di te, non mi parlare", ha aggiunto una nervosa Patrizia dopo la puntata del 16 novembre.

L'ennesimo attacco ad Adua nella casa del GF Vip

L'altra concorrente del GF Vip che De Blanck ha attaccato ieri sera dopo aver saputo che l'aveva votata, è Rosalinda.

Quando l'attrice le ha chiesto se voleva del gelato che lei stava servendo in delle coppette per tutti gli abitanti della casa, la contessa ha risposto: "Io da quelle mani non voglio niente".

Del Vesco c'è rimasta male per l'ennesima frecciatina al veleno di Patrizia e, rivolgendosi ai presenti, ha detto: "Ma vi rendete conto di quanto può essere offensiva?".

L'unica vippona che la 80enne non ha attaccato dopo la diretta di lunedì 16 novembre, è Stefania: sebbene anche la Orlando l'abbia nominata come Adua e Giulia, la contessa l'ha risparmiata, accettando la sua confidenza e andando a dormire apparentemente tranquilla.

I colpi di scena dell'ultima puntata del GF Vip

Prima di decretare i nominati della settimana (Patrizia De Blanck e Francesco Oppini che potrebbero non essere eliminati nella diretta di venerdì), ieri sera Alfonso Signorini si è occupato di tanti argomenti.

Dayane è finita al centro delle critiche prima per la lite con i compagni di GF Vip per le quantità di vino che assumono alle feste e poi per aver parlato male di Elisabetta e della sua carriera. Nonostante le tante liti che ha avuto nei giorni passati, la Mello è stata salvata dal pubblico con la percentuale più alta (37%): Massimiliano Morra è risultato il meno votato ed ha dovuto lasciare definitivamente il gioco.

Tommaso Zorzi ha discusso col papà dell'attore napoletano, mentre ha gioito quando ha scoperto che Giacomo Urtis avrebbe soggiornato per qualche giorno tra le mura di Cinecittà.

Il chirurgo è un ospite speciale del reality ed ha il compito di svelare dei gossip ai concorrenti (alcuni veri e altri fasulli).

Selvaggia ed Enock hanno commentato lo scontro che hanno avuto dopo la precedente puntata: la Roma continua a sostenere di aver baciato il ragazzo quest'estate, lui nega e dice che sarebbe stato un suo amico a scrivere all'influencer su Instagram ma con il suo telefonino.