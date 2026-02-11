Continua a far discutere l'enorme successo di Zeudi Di Palma su Twitch, e anche gli altri streamer stanno cominciando a complimentarsi con lei per i grandi risultati che sta ottenendo nell'ultimo periodo. David Rubino, ad esempio, di recente ha avvisato i "colleghi" che d'ora in poi dovranno fare spazio alla nuova regina della piattaforma e alla sua numerosa community.

Le parole di supporto per Zeudi

Non accenna a placarsi il successo di Zeudi sui social, e la conferma di ciò arriva anche dalle parole che un famoso streamer ha speso per la ragazza in una sua live.

Rivolgendosi ad un collega che lavora sulla sua stessa piattaforma, David Rubino ha detto: "Il tempo del re è finito, è arrivata la regina di Twitch".

Questo per Di Palma è un grandissimo complimento, infatti i suoi fan ne stanno parlando molto perché sanno di essere una parte fondamentale dell'exploit della 24enne sul web.

Solo pochi giorni fa, ad esempio, Zeudi è salita al terzo posto nella classifica mondiale degli streamer con il maggior numero di nuovi abbonati, un risultato pazzesco che anche lei ha fatto fatica a metabolizzare.

I commenti dei fan sui social

Chi fa parte della community di Zeudi non ha potuto non condividere le parole di David Rubino, soprattutto il passaggio in cui l'ha definita la nuova regina di Twitch.

"Ormai lo sanno tutti chi è Zeudi", "Che ridere", "La regina di tutti", "Che potenza", "Lei ha un fandom unico, impossibile dire il contrario", "Che orgoglio", "E non è mica finita qui", si legge su X in queste ore.

Il ringraziamento alla community

In questi giorni Zeudi è a Milano per lavoro, ma all'inizio della settimana ha voluto ringraziare personalmente tutte le persone che le hanno permesso di arrivare al terzo posto nella classifica mondiale di Twitch.

La 24enne è consapevole di essere uno dei personaggi più amati di questo periodo, così come sa che è grazie alla sua community che sta raggiungendo risultati incredibili e impronosticabili.

"Guardate dove siamo arrivati da soli, senza aiuti dall'esterno. Tutto questo è grazie a voi che mi supportate ogni giorno", ha detto la ragazza con le lacrime agli occhi e la voce rotta in una recente live.