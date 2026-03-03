La possibile frequentazione tra Elodie e Franceska Nuredini sembra essere sempre più di una semplice fantasia. Martedì 3 marzo, su TikTok un utente ha pubblicato un video in cui si vedono le due ragazze intente a baciarsi. A differenza di quanto accaduto a Capodanno, stavolta le immagini sono molto più nitide e non lasciano alcuno spazio all'immaginazione.

Elodie e Franceska sempre più complici

Su TikTok è comparso un video che immortala Elodie e Franceska mentre si baciano in discoteca.

Nel dettaglio, la cantante dopo averle accarezzato i capelli e stretto il viso, le ha dato un tenero bacio sulla bocca.

Va precisato che le due dirette interessate non hanno mai confermato o smentito di avere intrapreso una relazione, ma da Capodanno a questa parte la cantante e la ballerina sembrano essere inseparabile. Anche lo scorso 31 dicembre, Elodie e Franceska erano state pizzicate in atteggiamenti complici, ma in quel caso le immagini risultavano essere sfocate.

La conferma di Elodie e Francesca letteralmente una delle cose più belle di questa giornata pic.twitter.com/8gALaFIUBx — PastoriArianna🇮🇹🧁🧸🌙 (@PastoriAri16) March 3, 2026

Tutti gli indizi

Elodie e Andrea Iannone non hanno mai confermato la fine della relazione, ma da tempo non si vedono insieme. Inoltre le frecciatine dello sportivo non lasciano spazio all'immaginazione.

Dopo la vacanza in Thailandia con altre amiche, la cantante e la ballerina sono rimaste per godersi ancora momenti di relax. A seguire Elodie e Franceska sono state viste a Venezia durante il Carnevale che coincideva con la festa di San Valentino.

Entusiasmo da parte dei fan della cantante

Su X, diversi utenti sono apparsi in visibilio dopo il video che ritrae Elodie e Franceska mentre si baciano.

Un utente ha lasciato intendere che la sua homepage è piena di video riguardanti la nuova presunta coppia. Un altro utente ha aggiunto: "Elodie e Franceska fateci sognare". Un fan ha commentato: "Le mani e il sorriso di Franci e le mani di Elodie con lo sguardo dicono tutto". Un ulteriore utente ha sostenuto che il bacio in pubblico fra le due può solamente indicare che le due si stanno davvero frequentando. C'è chi ha consigliato alle due ragazze di viversi e chi invece crede che il flirt tra le due non sia affatto reale ma solamente una cosa inventata per avere visibilità.