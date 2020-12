Elisabetta Gregoraci è stata una delle protagoniste indiscusse dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, il fortunato reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Nel corso delle settimane, la showgirl calabrese ha fatto molto parlare per la sua amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli, ma anche per il rapporto con il suo ormai ex marito Flavio Briatore, padre di suo figlio Nathan Falco.

Tra i due ex coniugi in un primo momento c'erano state delle frecciatine al vetriolo, poi però è tornato il sereno e dopo aver trascorso il Natale assieme, Briatore ha da poco annunciato sui social di essere in partenza con suo figlio per Dubai.

Elisabetta Gregoraci si riunisce con Flavio Briatore dopo il GF Vip

Nel dettaglio, al termine dell'avventura del GF Vip, Elisabetta è subito corsa a casa da suo figlio Nathan Falco e i due hanno avuto modo di trascorrere le feste di Natale assieme, come testimoniato da una serie di scatti apparsi sui social.

Elisabetta, infatti, ha trascorso il Natale in compagnia del suo ex marito Flavio Briatore: i due si sono riuniti per il bene del piccolo Nathan, così da permettergli di trascorrere le festività in compagnia della mamma e del papà.

Tuttavia, questa mattina, Flavio Briatore ha postato un nuovo scatto sul proprio profilo ufficiale Instagram, dove lo si vede in compagnia del piccolo Nathan Falco, in procinto di partire per Dubai.

La partenza di Flavio Briatore e Nathan ma senza Gregoraci

L'imprenditore, quindi, trascorrerà il periodo di Capodanno in compagnia di Nathan Falco, così come era già accaduto qualche settimana fa quando Elisabetta Gregoraci si trovava ancora all'interno della casa del GF Vip e papà Flavio aveva portato suo figlio a Dubai per una mini-vacanza assieme.

Nello scatto postato sui social da Briatore, però, non compare Elisabetta, la quale - a quanto pare - non prenderà parte a questo viaggio a Dubai. Del resto la showgirl è ancora impegnata con le prime serate del Grande Fratello Vip, programma di cui proprio questa settimana è in programma un doppio appuntamento speciale.

Pierpaolo Pretelli 'dimentica' Elisabetta Gregoraci al GF Vip

Lunedì 28 dicembre è in programma la puntata in diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini, che sarà caratterizzata da una nuova eliminazione definitiva. Poi il 31 dicembre ci sarà uno speciale di fine anno che vedrà coinvolti anche gli ex protagonisti di questa edizione. Un vero e proprio veglione di Capodanno in onda prime time su Canale 5 dalle ore 21.

Nel frattempo, all'interno della casa di Cinecittà, Pierpaolo Pretelli sembra essersi già "dimenticato" di Elisabetta. Nelle ultime ore, infatti, l'ex velino di Striscia la notizia si è avvicinato moltissimo a Giulia Salemi, tra i due ci sono stati anche dei baci che non sono passati inosservati.