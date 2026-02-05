Da settimane si rincorrono i gossip su un possibile divorzio tra Alice Campello e Alvaro Morata. A rompere il silenzio è stata proprio l'influencer che ha affermato alle telecamere di Europa Press: "Sono molto tranquilla". La diretta interessata ha poi rivelato di non voler affrontare l'argomento davanti alle telecamere, ma al tempo stesso ha precisato che fra lei ed il calciatore i rapporti sono "rispettosi".

Non è la prima volta che i due coniugi vivono un momento di crisi all'interno del matrimonio. In passato, Alice e Alvaro si erano allontanati salvo poi decidere di darsi una seconda chance proprio per il bene dei bambini.

Le parole di Alice Campello

Alice Campello si trovava in un noto ristorante di Madrid a cena con una sua amica, quando è stata raggiunta dalle telecamere di Europa Press. In merito alle voci di divorzio con il calciatore, la diretta interessata ha per la prima volta risposto in questo modo: "Non voglio parlarne. Sono molto tranquilla questo è quello che conta". A seguire è stato chiesto all'influencer quali siano gli attuali rapporti con l'ormai ex marito ed anche in quel caso Campello ha tagliato corto parlando di "rapporti cordiali e rispettosi".

Alvaro Morata avrebbe lasciato la casa di famiglia

Intanto Alvaro Morata attualmente in forza al Como, secondo gli esperti di gossip avrebbe lasciato la casa di famiglia dove abitava con Alice Campello ed i figli.

Attualmente il calciatore avrebbe trovato alloggio a Milano vicino all'influencer: non si tratta di una scelta casuale, poiché lo sportivo non intende allontanarsi troppo dai suoi figli. Dunque nonostante le difficoltà tra Alice Campello e Alvaro Morata, i due avrebbero deciso di dare la loro priorità ai figli.

Cosa pensano gli utenti del web

La coppia formata da Alice Campello e Alvaro Morata aveva un grande seguito. Per questo motivi che le voci di divorzio tra i due coniugi hanno suscitato un certo clamore mediatico. "Stavolta è davvero finita tra Morata e Alice, mi dispiace molto", ha detto un utente su X. A fare eco ci ha pensato un altro fan: "Mi dispiace molto, erano una bellissima famiglia".

Un altro utente ha affermato: "Mi spiace, ma se alla fine hanno capito che non riescono ad andare d'accordo è meglio chiuderla qui". Infine c'è chi ha commentato: "Basta queste minestre riscaldate. Si sono già lasciati una volta, quindi metteteci un punto definitivo anche per quei bambini".