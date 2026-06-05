Giovedì 11 giugno su Canale 5 alle ore 21:45 va in onda la seconda puntata di Montmartre. Gli spoiler vedono Celeste intenta ad escogitare un piano per evitare la chiusura dell’Elefante Rosa. Nel frattempo anche Rose si metterà in una situazione particolare: la ragazza diventa la musa di un pittore di nome Charles.

Anticipazioni Montmartre

Le anticipazioni legate alla seconda puntata di Montmartre, vedono l’Elefante Rosa a rischio chiusura: il ministro non accetta lo scandalo scoppiato al locale durante uno spettacolo di can can. Dunque Celeste escogita un piano per evitare la chiusura.

Archiviate le vicende lavorative, la protagonista convince Leon ad andare a Saint-Loup per riaprire le indagini sulla morte del padre di Celeste.

Intanto Arsene è pronto ad andare in America, ma viene fermato da Augustine: c’è bisogno di lui per rintracciare Octave. Per quanto riguarda Rose, la ragazza inizia a fare da musa per un pittore sconosciuto di nome Charles: non conoscendo il passato dell’uomo, la sorella di Rose le consiglia di smetterla di posare per l’uomo. In realtà Charles non è un pittore umile come tutti pensano, ma è un ricco conte. Infine Octave e Arsene per finanziare il loro primo motore elettrico del inventano un incontro di boxe clandestino, che sembra piacere molto agli ospiti del locale soprattutto dopo la vittoria di Octave.

Dietro le quinte invece c’è anche spazio per un avvicinamento tra Arsene e Youri. Ogni protagonista verrà chiamato a prendere delle decisioni che potrà cambiare il loro futuro.

Il commento post-puntata di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno espresso un parere sulla nuova mini-serie tv targata Mediaset. Un utente ha scritto: "La sto già amando alla follia questa nuova fiction”. Un altro utente ha affermato: “Arsene e Celeste mi piacciono tantissimo”. Uno spettatore ha scritto: “Dopo questa serie, vorrei prendere un aereo e fare un mini tour di Montmartre”. Tra gli utenti c’è chi ha trovato la fiction diversa dalle solite trasmesse su Canale 5: “Finalmente qualcosa di diverso dalle solite storie turche”. Infine c’è chi ha affermato: “Mi piace molto. Ci sono tanti integhi e ogni personaggio ha una storia”.