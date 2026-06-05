La Juventus continua a muovere d'anticipo sul mercato per piazzare i primi colpi. Dopo l'addio di Dusan Vlahovic, il bianconeri cercano un erede all'altezza e tra i vari profili attenzionati hanno individuato Alexander Sorloth. A quanto pare i vertici hanno fatto un blitz a Oslo per intavolare la trattativa, mentre Luciano Spalletti ha chiamato il 30enne per convincerlo.

Juve: Sorloth in cerca di riscatto, Kim apre ai bianconeri

La Juve sta lavorando per portare un nuovo centravanti a Torino. Nei prossimi giorni la dirigenza avvierà i contatti con il PSG per Kolo Muani, ma in attacco serve il nome di un altro attaccante di calibro.

Motivo per cui i bianconeri hanno messo nel mirino Alexander Sorloth: nei giorni scorsi è stato fatto un blitz a Oslo per capire se la trattativa potesse essere avviata o meno, ma ma anche Luciano Spalletti si è mosso per convincere il calciatore a vestire la casacca bianconera. Inoltre l'ingaggio del giocatore a 6 milioni di euro, non sembra essere un problema per la Continassa. Nel caso il prezzo del cartellino dovesse essere troppo alto, la Juve potrebbe inserire nella trattativa anche Nico Gonzalez: l'attaccante argentino ha giocato la scorsa stagione in prestito nei Colchoneros e non intende fare ritorno a Torino.

Sorloth è stato definito un "sicario" da Diego Simeone, ma nonostante tutto nella stagione appena terminata non è riuscito a trovare spazio all'Atletico Madrid per via delle gerarchie.

Per questo motivo il 30enne ha chiesto di essere ceduto per trovare più spazio in un altro club. Intanto anche Kim Min-jae ha dato disponibilità per tornare in Serie A ed è pronto a giocare la prossima stagione con i bianconeri, ma il Bayern Monaco per cederlo chiede ben 40 milioni di euro.

Stankovic jr torna all'Inter

L'Inter ha invece deciso di puntare su un vecchio giocatore, ovvero Aleksandar Stankovic (figlio di Dejan). I nerazzurri grazie all'opzione di riacquisto hanno preso il centrocampista dal Bruges, cresciuto nell'Inter, per 23 milioni di euro. Essendo uno dei "fedelissimi" di Chivu, il 20enne potrebbe giocatore la prossima stagione con il club neo campione d'Italia per poi essere rivenduto ad un valore di mercato molto più alto.

Calciomercato: il Napoli riscatta Alisson Santos

In attesa di ufficializzare Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ha riscattato il giocatore brasiliano Alisson Santos dallo Sporting CP per un valore di 16 milioni di euro - al momento del prestito il club aveva già versato 3 milioni. Nei giorni scorsi invece i partenopei hanno annunciato il riscatto di Rasmus Hojlund. Grazie al piazzamento in Champions League erano scattate le condizioni previste dagli accordi con il Manchester United. Il centravanti danese risulta essere il secondo giocatore più costoso arrivato a Napoli, visto che le cifre si aggirano intorno ai 50 milioni di euro mentre l'ingaggio è fissato a 5 milioni di euro netti a stagione.