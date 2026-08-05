Nei nuovi episodi di Forbidden Fruit, Ender Celebi (Sevval Sam) e Sahika Ekinci (Nesrin Cavadzade) metteranno alle strette l’imprenditore Hasan Alì (Erdal Özyağcılar), con la convinzione che abbia commesso un crimine.

Sahika e Ender assumono Cansu

Prossimamente, Ender e Sahika finiranno in carcere con l’accusa di essere coinvolte con il decesso di Halit. A farle scagionare ci penserà Hasan Alì, il quale coglierà l’occasione per convincere Sahika e Ender a cedergli le loro quote in maniera momentanea. Tuttavia, l’imprenditore si prenderà gioco delle due darklady, cacciandole fuori dalla sua azienda e facendole rimanere senza soldi.

A quel punto, Sahika e Ender attueranno la loro vendetta contro Hasan Alì. Per iniziare, le due donne assumeranno Cansu, una ragazza che si rivelerà essere la nipote di Feliz, la seconda defunta moglie di Hasan Alì. La giovane su ordine di Sahika e Ender farà credere a suo zio di essere in realtà sua figlia, e avrà il compito di spiarlo.

Appena Cansu verrà accolta a casa di Hasan Alì, le due darklady approfitteranno di una cena per piazzare una telecamera nell’ufficio dell’imprenditore.

Sahika e Ender cadono in una trappola

Il giorno seguente, Sahika e Ender vedranno Hasan Alì ferire con due colpi di pistola Sedai e crederanno che gli abbia tolto la vita. Si tratterà di una vera e propria trappola, visto che Sahika e Ender capiranno che il loro piano è fallito, quando minacceranno di denunciare Hasan Alì alla polizia, se non rientreranno in possesso delle loro quote dell’azienda.

Proprio quando le darklady saranno in procinto di firmare, Sedai si farà vivo, facendole rimanere spiazzate. A quel punto, i telespettatori scopriranno che quest’ultimo aveva fatto sapere al suo capo Hasan Alì, di essere spiato da una telecamera nella sua villa. A quel punto, l’imprenditore ha finto di essersi macchiato le mani di sangue con la complicità del suo assistente, per scoprire l’identità del suo ricattatore. Per concludere, quindi Sahika e Ender non riusciranno nel loro intento, ma non molleranno affatto la presa, dato che vorranno ancora farla pagare al loro nemico.

Riepilogo sull’alleanza tra Sahika e Mert

In precedenza, a seguito della morte di Hali Argun, per superare la crisi della Argun Holding, Mert ha proposto a Ender e Sahika di fondere l’azienda con quella del ricco imprenditore Hasan Alì. Ben presto, Sahika ha costretto Ender a firmare, dopo essersi alleata con Mert.