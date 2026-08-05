Nei prossimi episodi della soap turca Far Away trasmessa su Canale 5, il piccolo Deniz Albora farà temere il peggio ai suoi familiari, dopo aver fatto perdere le sue tracce all'improvviso. Dalle anticipazioni, si evince che il figlio di Alya Smith rischierà di morire annegato.

Il piccolo Deniz scompare nel nulla, Cihan rapisce e minaccia il dottor Ugur

Ben presto, Cihan prometterà al nipote Deniz di portarlo dal pony Firfir che gli ha regalato per dargli da mangiare. Dopo aver parlato al telefono con suo zio, il bambino sparirà nel nulla, e a dare l’allarme sarà la domestica Ummu.

A quel punto, Cihan avrà il timore che suo zio Ecmel abbia scoperto di essere il padre biologico del suo defunto fratello Boran.

Cihan rapirà Ugur, con il sospetto che il piccolo Deniz potrebbe essere stato rapito dal nonno Ecmel. Tuttavia, il cardiologo risponderà alle minacce del suo rapitore, assicurandogli di non sapere nulla del bambino. Successivamente, Cihan apprenderà da Ummu che a villa Albora erano arrivati dei venditori ambulati, il giorno della scomparsa del piccolo Deniz.

Cihan mette in salvo il nipote, Alya e Sadakat si riavvicinano

Cihan rintraccerà finalmente il nipote Deniz insieme ad Alya, Kaya e Nare, nella strada percorsa dai venditori di frutta e verdura. Tuttavia, appena vedrà sua madre, il bambino perderà l’equilibrio e cadrà nel fiume.

A evitare il peggio, ci penserà Cihan, mettendo in salvo il nipote con il suo intervento provvidenziale.

Dopo il grosso spavento, Alya si riavvicinerà alla suocera Sadakat, visto che si scambieranno un abbraccio.

Riepilogo: Alya è stata costretta a sposare Cihan

Nelle puntate precedenti, Alya ha portato il defunto marito Boran in Turchia. Dopo il funerale, i familiari di quest’ultimo hanno impedito ad Alya di ritornare in Canada, e hanno preteso la custodia del nipote Deniz. Dopo aver tentato inutilmente di fuggire, la donna si è vista costretta a sposare il cognato Cihan, per potersi ricongiungere con il suo bambino. In seguito, sono venuti a galla due segreti: la relazione tra Cihan e Mine, mentre il dottor Ugur ha svelato ad Alya che il vero nonno di suo figlio Deniz in realtà è Ecmel.