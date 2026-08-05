Nei prossimi episodi della soap turca Forbidden Fruit, Cagatay si troverà in intimità con la new entry Cansu, a seguito della rottura con la moglie Yildiz.

Hasan Alì viene ricattato da Ender e Sahika

Ben presto, Hasan Alì verrà a conoscenza che qualcuno ha piazzato una telecamera a casa sua e architetterà una trappola. L’imprenditore capirà del coinvolgimento di Ender e Sahika, quando lo ricatteranno. L’uomo però, non saprà di doversi guardare le spalle anche dalla nipote Cansu, la quale gli farà credere di essere sua figlia, dopo essere stata ingaggiata proprio da Ender e Sahika per spiarlo.

Appena capirà di poter essere smascherata, Cansu cancellerà le due darklady dalla memoria del suo telefono, prima che Mahmut, l’assistente di suo zio Hasan Alì lo controllerà.

Cagatay si ubriaca, Ender e Sahika portano avanti la loro vendetta

Nel contempo, Cagatay comincerà ad avere dei dubbi sulla moglie Yildiz, dopo averla difesa costantemente.

In seguito, alla porta di Sahika e Ender busserà una donna che ha condiviso con loro la stessa cella, ma la manderanno da Yildiz. Le tre donne si cacceranno nei guai, poiché una sera verranno accusate di furto in un ristorante in presenza di Hasan Alì. Quest’ultimo andrà su tutte le furie, quando una donna gli dirà che l’amica di sua nuora ha rubato un portafoglio a una signora.

A quel punto, Hasan Alì metterà al corrente dell’accaduto suo figlio Cagatay, il quale spiazzerà Yildiz, comunicandogli che il loro matrimonio è finito. Appena suo marito uscirà di casa, Yildiz gli telefonerà ma non riceverà alcuna risposta. A quel punto, parecchio preoccupata, la giovane chiamerà Cansu, la quale coglierà l’occasione per recarsi nell’hotel in cui Cagatay berrà qualche bicchiere di troppo. La nipote di Hasan Alì accompagnerà Cagatay del tutto ubriaco nella sua stanza, il quale il mattino seguente si risveglierà nudo al suo fianco e rimarrà sconvolto.

Spazio anche a Ender e Sahika, che continueranno a portare avanti la loro vendetta contro Hasan Alì. Le due darklady faranno in modo da far fotografare l’imprenditore con una escort per metterlo in cattiva luce, appena verranno a conoscenza della sua partenza per Ankara per affari.

Tuttavia, il loro piano fallirà per l’ennesima volta, poiché la escort si limiterà a giocare a backgammon con Hasan Alì.

Riepilogo sull’interesse di Yildiz per Cagatay

Attualmente, invece i telespettatori di Canale 5, hanno visto Yildiz puntare gli occhi proprio su Cagatay, dopo la morte dell’ex marito Halit. La giovane ha chiesto aiuto a Caner ed Emir, per ricontrare l’uomo dalla quale è rimasta colpita. Ben presto, Yildiz è rimasta sconvolta, nell’apprendere che Cagatay abita nel suo stesso palazzo.