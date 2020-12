Il Natale 2020 è ormai alle porte e anche i palinsesti televisivi per l'occasione verranno modificati. Nelle giornate del 24 e 25 dicembre, infatti, saranno tanti gli appuntamenti in prime time e daytime dedicati al cinema natalizio, così come ai concerti e ai cartoni che occuperanno le svariate fasce orarie della programmazione Rai e Mediaset. Da segnalare il 25 dicembre lo stop del Grande Fratello Vip 2020 che non andrà in onda in prima serata, rinunciando così all'appuntamento del venerdì sera.

La programmazione Rai e Mediaset del 24 dicembre 2020

Nel dettaglio, il palinsesto del 24 dicembre delle reti Rai prevede che alle 19:20 sulla rete ammiraglia venga trasmessa la Santa Messa di Natale presieduta da Papa Francesco.

A seguire alle 21:30 ci sarà la riproposizione del film Heidi, un vero e proprio classico delle feste.

Su Rai 2, invece, in prime time è prevista la messa in onda del film Alla ricerca di Dory, seguito alle 23 dal concerto di Natale a L'Aquila. Su Rai 3, invece, andrà in onda la prima puntata del 44esimo Festival del Circo di Montecarlo condotto da Melissa Greta Marchetto.

Su Canale 5, invece, la serata del 24 dicembre sarà trasmesso il classico appuntamento con il Concerto di Natale in Vaticano condotto da Federica Panicucci. Tanti gli artisti che saliranno sul palco dello show tra cui Emma Marrone ed Elisa.

Su Italia 1, invece, ci sarà il film Una poltrona per due mentre su Rete 4 sarà trasmesso il film Sette sposi per sette fratelli. In daytime, invece, da segnalare la messa in onda del film Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato che sarà trasmesso dalle 16:05 su Italia 1.

Salta il GF Vip del 25 dicembre: al suo posto il film Natale da chef

Per quanto riguarda, invece, la programmazione televisiva del giorno di Natale va segnalata l'assenza del Grande Fratello Vip che non andrà in onda su Canale 5. Al suo posto, infatti, ci sarà il film Natale da chef con Massimo Boldi.

Su Italia 1, invece, andrà in onda una puntata speciale di Up&Down condotto da Paolo Ruffini mentre su Rete 4 sarà trasmesso l'intramontabile film Via col vento, in programma a partire dalle 20:30.

La sera del 25 dicembre in onda il film Gli eroi del Natale su Rai 1

Per quanto riguarda, invece, i canali Rai la sera di Natale sulla rete ammiraglia andrà in onda il film di animazione Gli eroi del Natale, in prima visione assoluta. Su Rai 3, invece, è in programma una nuova puntata di Qui e adesso, lo show musicale condotto da Massimo Ranieri.

In daytime, invece, alle ore 12:30 andrà in onda su Rai 1 il concerto di Natale da Assisi mentre alle ore 14 andrà in onda il film Belle e Sebastien.

Su Rai 3, invece, anche per la giornata del 25 dicembre è confermato l'appuntamento con la trasmissione Geo.