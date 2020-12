Il nuovo anno non porterà buone notizie per tutti i personaggi della Serie TV Un posto al sole. Le Anticipazioni Tv dal 4 gennaio all' 8 gennaio 2021 svelano che Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) sarà ricoverato in ospedale in condizioni piuttosto gravi, e Marina ne sarà molto preoccupata. Il 2021 si aprirà con una rottura degli equilibri per quasi tutti i protagonisti di Palazzo Palladini.

Giordano farà, inoltre, un incontro che le risveglierà alcuni ricordi e da qui inizierà la sua vendetta. L'appuntamento con la soap opera partenopea è dal lunedì al venerdì, alle 20:45, su Rai 3.

Spoiler Upas: Fabrizio in gravi condizioni

Nelle prossime puntate, dal 4 all'8 gennaio 2021,i telespettatori di Un posto al sole vivranno una situazione drammatica, che potrebbe essere strettamente legata all'ascesa di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli). Lo stesso Ferri potrebbe ora fare i conti con la propria coscienza, dopo aver più volte giocato sulla debolezza di Rosato. Le trame della serie Tv anticipano che Marina Giordano (Nina Soldano) vivrà tale situazione con forte angoscia e disperazione. Le anticipazioni, però, non svelano come mai Fabrizio verrà ricoverato, potrebbe quindi essere vittima di un incidente stradale, sentirsi male o pensare a situazioni più tragiche. La Giordano deciderà di lasciare Napoli per dedicarsi alle cure dell'amato, ma dopo un confronto i due capiranno che della coppia è rimasto ben poco.

Anche Filippo e Serena verranno a conoscenza del piano di Ferri e realizzeranno, in questa situazione, che l'uomo si sia spinto oltre ogni limite consentito. Marina, dopo aver deciso di lasciare Napoli per dedicarsi a Fabrizio, maturerà il desiderio di vendetta. Si prospetta un gennaio ricco di colpi di scena.

Anticipazioni Upas all'8 gennaio: la vendetta di Marina

In questa settimana stiamo assistendo alle puntate che saluteranno il 2020.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Non tutti i protagonisti se la stanno passando bene, sarà solo con il 2021 che le vicende daranno vita ad una visione drammatica e ricca di suspance. Infatti al centro delle vicende ci sarà un evento molto drammatico, da cui scaturiranno prese di posizioni molto determinate. Nelle puntate a seguire di Un posto al sole, Marina deciderà, inizialmente, di stravolgere la sua vita.

La donna deciderà di lasciare Napoli per dedicarsi alla salute dell'amato Fabrizio. Questo spoiler lascia capire che Rosato non morirà ma non fa trasparire alcun dettaglio sulla salute dell'uomo. Entrambi però inizieranno a riflettere sul loro rapporto. Le trame tv svelano che Marina farà un incontro che risveglierà in lei la donna che era un tempo. Da qui si darà inizio alla vendetta della Giordano, ma chi ne farà le spese? Sicuramente Roberto Ferri avrà da difendersi.