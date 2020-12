In occasione della registrazione di sabato 12 dicembre, Gianluca De Matteis ha lasciato il trono di Uomini e donne. Come di consueto per un tronista che lascia il dating show, ne arriva sempre un altro. In un'intervista Anna Boschetti, ex protagonista di Temptation Island, ha riferito di essere a conoscenza dell'identità del nuovo protagonista del programma condotto da Maria De Filippi. A detta della 37enne, il nuovo tronista è un "tipo molto spento".

Le parole della Boschetti

Anna Boschetti si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo per avere partecipato all'ultima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia, in coppia con Andrea Battistelli.

Nella registrazione di sabato 12 dicembre, Gianluca De Matteis ha abbandonato il trono di Uomini e Donne. Il giovane romano in lacrime ha ammesso di non essere riuscito a creare nulla di importante con le sue pretendenti. A quel punto Maria De Filippi non ha potuto fare altro che congedare il tronista. A detta della conduttrice Mediaset, Gianluca non è riuscito a instaurare un feeling perché non sarebbe ancora pronto a intraprendere una nuova storia d'amore.

Dopo l'addio di De Matteis, De Filippi ha dato l'opportunità a un nuovo tronista di conoscere delle ragazze e intraprendere una frequentazione. In un'intervista un'ex protagonista di Temptation Island ha riferito di conoscere il nuovo protagonista del dating-show. Anna Boschetti in modo ironico per descrivere il nuovo tronista ha utilizzato il numero 47 della tombola "morto che parla".

Successivamente la 37enne romana ha affermato: "Lo conosco molto bene questo ragazzo e sarebbe meglio non salisse sul trono, perché è un tipo proprio spento".

Chi potrebbe essere il nuovo tronista

Sebbene Anna Boschetti non abbia fatto alcun nome o riferimento i suoi estimatori hanno ipotizzato che si riferisse ad Alessandro Basciano o all'ex fidanzato Andrea Battistelli.

Nel primo caso, fra Anna e Alessandro è nato un ottimo feeling all'interno del villaggio delle ragazze di Temptation Island. Tuttavia, è strano che una donna utilizzi un termine così eccessivo nei confronti di un amico.

Per quanto riguarda il suo ex compagno invece, potrebbe non essere così scontata la sua partecipazione a Uomini e Donne. Andrea infatti, non solo è un bel ragazzo ma è anche molto corteggiato.

L'atteggiamento mostrato dal 27enne nel docu-reality di Canale 5 ha conquistato molti telespettatori. Anna Boschetti nei confronti del suo ex fidanzato potrebbe avere utilizzato degli aggettivi simili perché avrebbe ancora il dente avvelenato. Andrea e Anna erano andati a convivere dopo Temptation Island, ma la 37enne ha cacciato Battistelli di casa dopo essere venuta a conoscenza di un presunto tradimento.