Da lunedì 4 marzo, su Canale 5, torna Vanina 2. Gli spoiler legati ai nuovi episodi vedono la vicequestore della Mobile di Catania alle prese con gli scheletri del passato: Vanina Guarrasi infatti, riceve un avvertimento ed il mandante potrebbe essere proprio l'assassino di suo padre. Dunque tutti i suoi collaboratori fanno cerchio intorno a lei per proteggere la sua incolumità.

Vanina 2: cosa succede dal 4 marzo

Le anticipazioni di Vanina 2, vedono la vicequestore della Mobile di Catania alle prese con un avvertimento: presso la sua abitazione è stato rinvenuto un proiettile ed il mandante potrebbe essere proprio l'assassino di suo padre.

Dunque l'ispettore capo Carmelo Spanò, Marta Bonazzoli, il sovrintendnte Nunnari, l'agente Lo Faro e Tito Macchia dispongono la scorta di protezione. Nel frattempo il magistrato Paolo Malfitano promette a Vanina di lasciare la squadra Antimafia di Palermo ma prima vuole arrestare colui che in passato ha ucciso il padre della vicequestore; il rapporto tra Vanina e Paolo, però, inizia a scricchiolare a causa del ritorno di Manfredi Montereale.

Intanto Vanina decide di aiutare la sua amica Giuli De Rosa a proteggere un segreto del passato che riguarda anche il medico legale Adriano Calì.

Il cast

Il cast di Vanina 2 vede la protagonista Giusy Buscemi nei panni di Vanina Guarrasi, Giorgio Marchesi è Paolo Malfitano, Claudio Castrogiovanni interpreta Carmelo Spanò, Corrado Fortuna veste i panni di Manfredi Monterreale nonché colui che scatenerà la gelosia di Paolo.

Dajana Roncione è l'avvocata Giuli De Rosa, Tito Macchia è interpretato da Orlando Cinque, Danilo Arena veste i panni di Salvatore Lo Faro, Paola Giannini è Marta Bonazzoli, Giulio Della Monica interpreta Domenico Nunnari, Alessandro Lui interpreta il medico legale Adriano Calì mentre Maurizio Marchetti è il Commissario Patanò.

Dove e quando vedere la serie tv

È possibile seguire la serie tv Vanina 2, su Canale 5, da mercoledì 4 marzo alle 21:45. La fiction è composta da 4 episodi della durata di 100 minuti ciascuno. Vanina è prodotta da Palomar per RTI ed è diretta da Davide Marengo e Riccardo Mosca.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno accolto con entusiasmo il ritorno di Vanina 2.

Un utente ha detto: "Finalmente tornano Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi". Un altro utente ha scritto: "Ancora piango per la lettera che Paolo scrisse a Vanina". Un fan della fiction targata Mediaset ha affermato: "Ho contato mesi, giorni, ore e minuti per il ritorno di Vanina". Un ulteriore utente ha commentato: "Spero che Vanina ottenga ottimi ascolti perché la serie merita sia per cast che per trama".