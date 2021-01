Prosegue l'appuntamento con la soap opera DayDreamer - Le ali del sogno e le anticipazioni delle puntate turche che andranno in onda tra qualche tempo su Canale 5 rivelano che il rapporto tra Can e Yigit non sarà affatto dei migliori. L'editore, infatti, farà di tutto per screditare il suo avversario e metterlo in cattiva luce nei confronti della bella Sanem, la quale cadrà nella trappola di Yigit. E così, Can perderà il controllo della situazione, scagliando la sua violenza nei confronti dell'editore e facendo preoccupare moltissimo la sua amata.

DayDreamer, anticipazioni turche: Can picchia Yigit

Nel dettaglio, Yigit ingannerà Can facendo credere a Sanem che sia stato proprio il fotografo a bruciare il manoscritto del suo libro.

Un durissimo colpo per la Aydin la quale finirà per credere alle parole dell'editore e ammetterà di essere delusa e amareggiata dall'atteggiamento di Can.

A quel punto, il fotografo perderà il controllo della ragione e si scaglierà violentemente contro il suo rivale. Ne verrà fuori una violenta rissa tra Can e Yigit, dove ad avere la peggio sarà proprio l'editore che rischierà seriamente la vita.

Le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer raccontano che durante la rissa, Yigit cadrà a terra battendo la testa e alla fine perderà i sensi. Per un tempo che a loro sembrerà interminabile, Can e Sanem penseranno addirittura che Yigit sia morto.

Yigit rischia la vita: Sanem è sconvolta

Il ragazzo, infatti, non darà segnali di vita e questa situazione li porterà a correre subito in ospedale dove la situazione verrà tenuta sotto controllo.

Per fortuna, Yigit riuscirà a riprendersi nonostante il duro colpo che gli è stato dato da Can che ha rischiato seriamente di ammazzarlo.

Yigit si risveglierà in ospedale con dei fortissimi dolori alla testa, ma è vivo. Immediata la reazione di Sanem che resterà a dir poco sorpresa dal comportamento violento di Can. Le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer rivelano che la ragazza non potrà accettare il gesto fatto dal suo fidanzato nei confronti dell'editore e non intende fargliela passare liscia.

Sanem delusa dalla violenza di Can: anticipazioni turche DayDreamer

Sanem apparirà spaventata dalla reazione assurda e violenta del suo fidanzato e, per questo motivo, deciderà di lasciarlo. Come se non bastasse, Yigit porterà avanti il suo piano diabolico studiato nei minimi dettagli con Huma e così farà credere a Sanem che ci siano delle possibilità che resti paralizzato a vita a causa delle percosse di Can.

Sarà dopo questa tremenda scoperta che Can, demotivato e ormai convinto di aver perso per sempre Sanem, deciderà di andare via e di lasciare la città. E' davvero finito tutto con la Aydin? Lo scopriremo nei prossimi episodi.