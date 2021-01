Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera Il Segreto. Le anticipazioni delle nuove puntate spagnole in onda nel corso delle prossime settimane rivelano che ci saranno delle novità importanti legate a Marta, la quale dovrà fare i conti con la furia di suo marito Ramon che diventerà sempre più violento nei suoi confronti. Un comportamento che farà insospettire anche Adolfo, il quale deciderà di intervenire e di affrontare in prima persona il cognato. Un triangolo sentimentale che avrà un esito finale a dir poco cruento, visto che Ramon verrà brutalmente ucciso.

Il segreto, le anticipazioni spagnole: Marta perde il bambino

Nel dettaglio, dopo che Ramon scoprirà che il figlio di Marta potrebbe essere in realtà di Adolfo, andrà su tutte le furie e comincerà a cambiare atteggiamento nei confronti della moglie. La donna dovrà fare i conti con le violenze subite dall'uomo che avranno delle pesanti conseguenze anche sulla vita del bambino che porta in grembo.

Le anticipazioni delle nuove puntate spagnole de Il segreto, infatti, raccontano che un giorno Marta sarà vittima di un incidente domestico causato proprio da suo marito.

Dopo essersi reso conto della gravità della situazione, Ramon chiamerà immediatamente il medico che giungerà sul posto e dovrà dare una bruttissima notizia alla ragazza.

La vendetta di donna Begona contro Ramon

Il bambino che portava in grembo non ce l'ha fatta. Marta non potrà più diventare mamma e questo per lei rappresenterà un durissimo colpo da accettare. Intanto, però, donna Begona si renderà conto che in tutta questa vicenda c'è ancora qualcosa che non è stato detto e così deciderà di interrogare sua figlia.

Gli spoiler delle puntate spagnole de Il Segreto rivelano che donna Begona chiederà a Marta se la colpa del suo aborto è di Ramon e alla fine la donna crollerà e confesserà tutto.

Marta, infatti, senza troppi mezzi termini confesserà a sua mamma che il marito l'ha picchiata, al punto da causarle la morte del bambino che portava in grembo.

Una verità davvero troppo amara per donna Begona, la quale deciderà di mettere in atto la sua atroce vendetta nei confronti di Ramon. E così, Begona, si recherà in cucina da Ramon e senza pensarci su due volte lo ammazzerà.

Anticipazioni spagnole Il segreto: Marta e Adolfo scappano via

Un delitto a tutti gli effetti quello compiuto dalla mamma di Marta, anche se poi la colpa ricadrà su Adolfo. Le anticipazioni spagnole de Il segreto, infatti, rivelano che l'uomo si ritroverà nei guai dopo la morte del cognato e rischierà di finire in carcere.

Proprio per questo motivo, Marta deciderà di salvare il suo amato dalla prigione e i due scapperanno via insieme, pronti a iniziare una nuova vita lontani da Puente Viejo.