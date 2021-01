Beatrice Valli a cuore aperto: l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è raccontata ai suoi follower, prendendo spunto proprio dalla confessione di una fan che le ha svelato di soffrire di attacchi di panico. La compagna di Marco Fantini ha voluto fare sapere ai sostenitori che anche lei ha avuto lo stesso problema. Effettuando controlli medici, inoltre, Beatrice aveva anche scoperto di avere una ciste in testa che tiene regolarmente sotto controllo. L'ex corteggiatrice ha esortato tutti coloro che la seguono a non considerarsi invincibili poiché tutti prima o poi possono avere dei problemi, i quali vanno affrontati e risolti.

La confessione della Valli: 'Ho una ciste in testa'

Beatrice è sempre stata molto sincera con tutti i suoi sostenitori: la bella ex corteggiatrice di UeD ha voluto rivelare ai follower un momento molto delicato della sua esistenza. Valli ha raccontato che, ai tempi in cui frequentava la seconda media, d'improvviso aveva accusato un forte mal di testa. Recandosi in bagno il malore era peggiorato, tanto da portarla allo svenimento con conseguente ricovero. Sebbene durante i tre giorni di permanenza in ospedale i medici non trovarono qualcosa che non andasse, il malore si ripresentò qualche tempo dopo mentre era in casa.

"Mi trovarono una ciste di due centimetri all’interno della parte destra della testa", ha ammesso Beatrice parlando del secondo ricovero durato 15 giorni.

Anche se la ciste non era connessa in alcuna maniera agli attacchi di panico, i dottori capirono che il suo mancamento era legato ad attacchi di panico che purtroppo si ripresentarono anche in altre occasioni.

Beatrice: 'La felicità la possiamo trovare solo in noi stessi'

"Questi brutti momenti li passavo spesso" ha detto Beatrice parlando del suo malessere e confermando che, solo lavorando su se stessa, è riuscita a venirne fuori: negli ultimi tre anni, infatti, non ne ha più sofferto.

Infine, la giovane e seguitissima influencer ha chiuso il suo discorso ammettendo che nessuno può ritenersi al di sopra dei problemi che la vita presenta. "Nessuno è invincibile, nessuno è perfetto" ha detto Beatrice, la quale ha poi sottolineato come ogni vita è bella anche se imperfetta. "La felicità la possiamo trovare solo in noi stessi" ha concluso l'ex protagonista di Uomini e donne, la quale si è detta certa che per ogni essere umano prima o poi giunge il momento giusto.