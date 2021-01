Tra le storie che sono state raccontate nel corso della puntata di C'è posta per te di sabato 16 gennaio c'è stata quella di Francesco, che ha chiesto aiuto alla trasmissione per farsi perdonare un tradimento. L'uomo, infatti, ha ammesso di aver avuto una relazione extraconiugale e di conseguenza ha tradito sua moglie, madre di suo figlio. Susy, nel momento in cui ha scoperto tutta la verità, ha scelto di chiudere con Francesco ma lui non si è arreso. In trasmissione ha implorato il suo perdono, sostenuto anche dalla stessa De Filippi che lo ha difeso.

Francesco tradisce la moglie e chiede aiuto a C'è posta per te

Francesco nel corso del confronto con sua moglie, ha ammesso di essere pentito per quel tradimento e soprattutto per averla ferita come mamma.

"Adesso non ci sei, i giorni non passano. Mi manchi" ha ammesso l'uomo nello studio di C'è posta per te.

La reazione di Susy, però, in un primo momento non è stata delle migliori e la donna ha ammesso di essere arrabbiata e delusa perché il Francesco che aveva sposato diversi anni prima, non l'avrebbe mai tradita con un'altra donna. Francesco, però, ha giurato che la sua è stata solo attrazione fisica nei confronti di quell'altra donna.

A prendere la parola, in difesa di Francesco, è arrivata anche Maria De Filippi la quale ha sottolineato che se una persona è perbene, lo è anche se ha fatto una stupidaggine.

Maria De Filippi difende Francesco dopo il tradimento

"Non è un traditore seriale, anche una persona perbene può cedere" ha ammesso la conduttrice di C'è posta per te che si è così schierata dalla parte del ragazzo, visibilmente dispiaciuto e amareggiato per questa situazione che aveva causato un vero e proprio terremoto nella sua famiglia.

Nonostante la presa di posizione della De Filippi, Susy non ha nascosto di essere molto combattuta sulla decisione finale da prendere. Ancora una volta, però, è stato necessario l'intervento della conduttrice, la quale ha chiesto alla donna di cancellare l'errore che era stato compiuto da suo marito. "Perché buttare via un sentimento così?" ha domandato Maria De Filippi a Susy.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Susy toglie la busta e ritorna da Francesco: perdonato il tradimento

Sta di fatto che, alla fine, la ragazza ha ceduto e complice anche il discorso di Maria De Filippi, ha scelto di dare una seconda chance a Francesco. Susy, infatti, ha chiesto che venisse tolta la busta di C'è posta per te per poterlo riabbracciare ma ha ammesso di averlo fatto in primis per il bene del loro bambino.

La donna ha ammesso che tutti possono fare degli errori e che è giusto dare una seconda possibilità, però questa volta ha chiesto a Francesco maggiori dimostrazioni.