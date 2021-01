Can Yaman ritorna in studio a C'è posta per te. Sabato 23 gennaio, Maria De Filippi tornerà ad ospitare in studio il divo della Serie TV DayDreamer, campione di ascolti su Canale 5. Un nome sicuramente di spicco quello di Can che, in questi ultimi mesi, ha raggiunto il massimo della popolarità nel nostro Paese complice anche il recente flirt che lo vedrebbe innamorato della conduttrice Diletta Leotta. Tornando all'ospitata di sabato sera, sulle pagina Instagram del programma di De Filippi, è stato caricato un video-anteprima dell'ingresso in studio di Can dove si vede il pubblico in delirio.

Il pubblico di C'è posta per te in delirio per Can Yaman

Nel dettaglio, infatti, per ingolosire il pubblico di C'è posta per te in vista dell'ospitata di Can Yaman nella puntata del 23 gennaio, sui social del people show è stato caricato un breve estratto di pochi secondi legati al momento dell'ingresso in studio dell'attore turco.

Immediata la reazione delle tantissime fan italiane che erano presenti in studio: il pubblico, infatti, è apparso a dir poco in delirio, affascinato dalla bellezza di Can Yaman che si è mostrato con il nuovo look, decisamente diverso da quello cui gli spettatori sono soliti vederlo nelle puntate di DayDreamer attualmente in onda su Canale 5.

I complimenti per Maria De Filippi dal pubblico di C'è posta per te

E, dopo essersi presi gli applausi del pubblico, ecco che è partita l'ovazione generale a suono di "Sei bellissimo", come testimoniato nel video-anteprima visibile su Instagram.

Anche tra i commenti sono tantissime coloro che si dicono contente per questo "colpaccio" messo a segno da Maria De Filippi e in molti si complimentano con la conduttrice.

Il motivo? C'è chi sottolinea il fatto che Maria sia stata brava a non sbagliare la pronuncia del nome di Can e altri che semplicemente la ringraziano per averlo riportato in studio a C'è posta per te.

DayDreamer torna nel daytime di Canale 5: dal 25 gennaio Can Yaman al pomeriggio

In attesa di vedere in onda l'intera ospitata di Can Yaman a C'è posta per te, in queste ore da Mediaset sono arrivate delle novità importanti legate all'attore turco.

La serie DayDreamer - Le ali del sogno, non andrà più in onda in prime time al giovedì sera perché si è scelto di tornare a trasmetterla di nuovo in daytime.

Da lunedì 25 gennaio 2021, l'appuntamento con i nuovi episodi della love story tra Can e Sanem, è fissato per le ore 16:45 circa, nella stessa fascia oraria che fino ad oggi è occupata dalla soap spagnola Il Segreto.

Un grande regalo per tutti i fan della serie che dall'estate ad oggi ha appassionato una media di oltre due milioni e mezzo di fedelissimi spettatori.