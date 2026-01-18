Negli episodi de Il Paradiso delle signore in onda dal 19 al 23 gennaio, Umberto seguirà l'idea di Ettore e sosterrà economicamente il musicarello. Odile non appena lo scoprirà sarà felice del gesto di amore del fidanzato, ma non saprà che si tratterà dell'ennesimo inganno dei fratelli Marchesi.

Fulvio, invece, avrà un malore quando apprenderà che Caterina ha intenzione di andare a Roma.

Enrico contento della collaborazione con il dottor Moretti

Mimmo ritornerà a Milano con una maggiore serenità, dopo avere chiarito ogni cosa con suo padre. Intanto Irene si dimostrerà sempre insofferente di fronte alla vicinanza esistente tra Johnny e Barbara, anche se non lo dirà apertamente.

Il ragazzo alla fine dirà a Cipriani che si è baciato con la Venere solo per finta. Inoltre Enrico sarà soddisfatto della collaborazione avviata con il dottor Moretti.

Nel frattempo Marina si troverà a suo agio nel ruolo di Venere. In tutto questo, Fulvio porgerà le sue scuse a Roberto, ma non cambierà idea sul fatto di rimanere al Paradiso. Rinaldi continuerà a mentire a Caterina, la quale penserà di raggiungere segretamente Mario così da sapere il motivo della sua fuga. Marcello, invece, riceverà una improvvisa proposta di lavoro, mentre Odile supporterà Matteo in quanto il musicarello potrebbe non farsi a causa di mancanza di fondi.

Fulvio rimane al Paradiso

Johnny ascolterà un dialogo che lo riguarda tra Irene e Delia e resterà turbato.

Intanto zia Sandra esorterà la nipote a fare attenzione, visto che Cesare potrebbe essere geloso della convivenza tra lei e Johnny. Intanto Umberto sosterrà economicamente il musicarello ed informerà Odile che l'idea è nata da Ettore. Per la ragazza questo gesto sarà la dimostrazione del suo amore, ma non saprà che in realtà è frutto dei piani orditi dai fratelli Marchesi.

Nel frattempo Enrico ragionerà se accettare un'offerta proveniente dal Rettore dell'Università. In tutto questo, Mimmo seguirà il consiglio di Caterina e cucinerà un soufflé talmente buono che gli sarà scritto un articolo di giornale, mentre Agata sarà ammessa ad un importante corso di restauro. Fulvio, invece, starà male non appena scoprirà che la figlia ha intenzione di andare a Roma.

Alla fine la ragazza rimarrà a Milano e l'uomo deciderà di restare in sartoria come magazziniere.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Fulvio si è recato a Roma per parlare con Mario e ha scoperto la sua relazione passata con Roberto. Inoltre Marta si è riappacificata con Marcello.

Adelaide, invece, si è rinchiusa in un convento per recuperare un poco di pace interiore, ma Odile ha sofferto per la sua assenza.